Novoroční revoluce na indexu S&P 500

Právě otevřela Wall Street. A s úvodem roku 2019 je na americkém akciovém indexu S&P 500 něco ale naprosto opačně, než jak tomu bylo v posledním loňském čtvrtletí. Co to je? Zisky od openu přes obchodní hodiny po close, což je pravý opak vývoje v loňském posledním čtvrtletí, kdy aktivní seakci ovládal prodejní tlak. Z Bespoke jako důkaz nabízejí dva grafy a na nich ukazují dvě užívané strategie denního obchodování a také to, jak si vedly a vedou: nakup na závěru trhu a prodej na openu druhý den a naopak nákup na otevření trhu a prodej na jeho závěru.

První graf znázorňuje zhodnocení nebo ztrátu, pokud jste se těchto dvou strategií drželi v roce 2018. Podle strategie „after hours“ jste kupovali S&P 500 těsně před zavřením trhu každý obchodní den a prodali jej při následujícím otevření. Podle druhé strategie „regular trading“ jste naopak nakupovali S&P 500 každý obchodní den při otevření trhu a prodali pozici komplet při jeho zavření.

Strategie „after hours“ vynesla za rok 2018 zisk 13 %. Naopak strategie „regular trading“ vyústila ve ztrátu 17 %. Přeloženo: pokud byste loni vlastnili S&P 500 pouze během obchodních seancí, přišli byste o 17 % z investice.

Zdroj: Bespoke

Jak zatím vypadá shodnou optikou letošek? Naprosto opačně, trend z roku 2018 se úplně převrátil. Na grafu vidíte, že pokud byste vlastnili pozice S&P 500 pouze „mimo“ obchodní seanci, zaznamenali byste lehkou ztrátu. Pokud byste jej ale vlastnili v době řádné obchodní seance, tedy nakoupili při otevření trhu a prodali při jeho zavření, byli byste nyní ve více než 7% zisku. Tuto strategii přitom často volí investoři typu „market followers“.





Zdroj: Bespoke