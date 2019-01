IEA: US břidlice budou ovlivňovat ropný trh ještě roky

Podle šéfa agentury IEA Fatiha Birola bude dopad US břidlicové těžby na globální energetický trh trvat ještě léta. Podle Birola je mylné si myslet, že bouřlivý rozvoj US břidlicové těžby je již u konce a tím i jeho vliv na globální trh. Zásadní vliv US břidlic bude na trzích s ropou a plynem patrný ještě několik let. Snahy ropného kartelu OPEC po redukci globální produkce nebudou funkční vzhledem k očekávanému dalšímu růstu produkce hlavních břidlicových projektů v USA, který bude mimo jiné souviset s růstem přepravních kapacit přepravních ropovodů, a nichž se usilovně pracuje. Schopnost amerických těžařů reagovat na tržní vývoj tak bude dále sílit.Podle Birola bude pro ropu Brent napříště obtížné přes všechny geopolitické nejistoty a události dosáhnout cen blízkých 90 USD , jako tomu bylo loni v říjnu.IEA minulý týden odhadla, že USA se stanou v tomto roce dominantním světovým ropným producentem a tuto pozici bude dále upevňovat - viz IEA : Klíčovou roli na ropě letos sehrají opět USA a růst jejich těžby ...