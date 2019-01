Mzdy v Británii rostou nejvíce za deset let, roste také zaměstnanost

Mzdy britských zaměstnanců se za tři měsíce do konce listopadu zvýšily nejvíce za deset let a růst zaměstnanosti předčil očekávání. Průměrná týdenní mzda včetně odměn meziročně stoupla o 3,4 procenta, což byl nejvyšší růst od poloviny roku 2008, uvedl statistický úřad ONS. Situace na trhu práce tak kontrastuje s jinými údaji, které signalizují oslabení britské ekonomiky před odchodem země z Evropské unie.



Analytici v průzkumu agentury Reuters čekali zvýšení mezd o 3,3 procenta. Po očištění od vlivu inflace se celkové mzdy zvýšily nejvíce za dva roky, reálně však Britové vydělávají méně než před finanční krizí.





Počet zaměstnaných osob v uvedeném období stoupl nejvíce za sedm měsíců, uvedl statistický úřad s tím, že vzhledem k nejistotě kolem brexitu není jisté, zda podniky tempo náboru pracovníků udrží. Počet zaměstnaných se za tři měsíce do konce listopadu zvýšil o 141.000 a místo má rekordních 75,8 procenta práceschopného obyvatelstva. Přitom analytici čekali růst jen o 85.000.Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti na úrovni čtyř procent je blízko nejnižší hodnoty od 70. let, zaměstnavatelé začali rychleji zvyšovat platy. Celkový výdělek bez bonusů vzrostl podle ONS za tři měsíce do konce listopadu meziročně o 3,3 procenta, stejně jako v říjnu. Je možné, že centrální banka bude muset začít postupně zvyšovat úrokové sazby, aby vyrovnala inflační tlaky přicházející z trhu práce