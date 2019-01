OPECu možná klesne produkce více, než se očekávalo

V prosinci ropný kartel znovuobnovil produkční škrty o 1,2 mil. barelů denně, a to počínaje začátkem nového roku. Kartel se tak snažil reagovat na aktuální situaci na trhu s ropou a zabránit tak přebytku ropy na trhu. Poté, co ropa koncem září vytvořila lokální maxima, tak se propadla o více jak 30 dolarů. Z počátku za výprodejem stál negativní sentiment na rizikových aktivech, které si také prošly výprodejem. Postupem času se však na ropě začal měnit fundament a výjimky z amerických sankcí na iránský obchod s ropou spolu s rostoucí americkou produkcí a vysokou produkcí kartelu OPEC dostaly ropu pod silný prodejní tlak. OPEC tak musel zakročit, aby zastavil propad cen a podařilo se stabilizovat cenu ropy. Nakonec se podařilo dohodnout omezení těžby o 1,2 mil. bpd, kdy Saudská Arábie omezí těžbu o 800 000 barelů a jeho spojenci o dalších 400 000 barelů.

OPEC však nechtěl čekat do ledna, až ropa odepíše další procenta ze své ceny. Proto začal s omezením těžby již před samotným zahájením produkčních škrtů a podle posledního reportu kartelu v prosinci odčerpal o 751 000 barelů méně na 31,6 mil. bpd. To však platí pouze o Saudské Arábii, která omezila těžbu o 468 000 barelů. Další členové kartelu omezily těžbu spíše z donucení. Konkrétně produkce v Libyi klesla o 172 000 barelů poté, co skupina ozbrojených povstalců obsadila největší ropné ložisko v zemi. Produkce v Iránu klesla o 159 000 barelů na méně jak 2,8 mil. barelů. Blíží se konec výjimek, které udělily Spojené státy hlavním dovozcům iránské ropy a někteří dovozci již začínají redukovat iránské dovozy. Irán ztratil svou pozici třetího největšího producenta kartelu a spadl až na páté místo za SAE a Kuvajt. Takovéto výpadky mohou dále pokračovat, což by ropě dalo další býčí signál pro růst.

Očekávání růstu poptávky a nabídky ropy se od posledního reportu nezměnila. Kartel očekává růst spotřeby ropy o 1,29 mil. bpd. Ropě od začátku roku pomáhá především znovuobnovený apetit po rizikových aktivech a očekávání vybalancování ropného trhu. Dalším faktorem jsou již sedmý týden v řadě klesající ropné zásoby v USA. Růstu ceny ropy dále pomáhají probíhající obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou a z toho plynoucí mírnější obavy ze zpomalení globální ekonomiky. Právě obavy ze zpomalení globálního růstu mohou ovlivnit poptávku po ropě. Ropa má zatím nakročeno minimálně k mírným ziskům. Bude záležet na iránské produkci po vypršení vyjimek z amerických sankcí a vývoji americké ropné produkce.