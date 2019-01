ECB ukončila v prosinci QE, ale celkovou bilanci drží na stejné úrovni

ECB ukončila v prosinci 2018 kvantitativní uvolnění. Nicméně to neznamená, že by ECB už nenakupovala žádné dluhopisy. Nakupuje právě tolik, kolik jich vlády splatí, tedy tak, aby nedošlo k poklesu bilance centrální banky. Snahu nesnižovat bilanci centrální banky a nezpřísňovat tak měnovou politiku může narušit rok 2020, kdy bude splatných 420 mld. EUR, které ECB půjčila finančnímu sektoru prostřednictvím operace TLTRO. Na následujících zasedáních ECB (první je už ve čtvrtek) se tak může otevřít diskuse, zda tento program obnovit a jak. Spekuluje se nad možností čtyř čtvrtletních nabídek likvidity, první by začala v červnu.



David Navrátil

