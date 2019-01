Pejsek a kočička vaří dohodu o Brexitu. Plán B je znovu zkusit plán A

Plán B Theresy May není nic jiného než nic jiného než zkusit znovu plán A: zkusí aktuální dohodu (především irskou pojistku) upravit s Bruselem. Nicméně EU odmítá dohodu upravit nad rámec vyjasnění některých otázek a zároveň není jisté, že by takový facelift získal podporu parlamentu UK. Zároveň (a právě proto) odmítla premiérka vyloučit možnost odložení vystoupení z EU. Jednoduše proto, že parlament připravuje zákon, který by ji přiměl neopustit EU bez dohody. Takže pokud nedojde k žádné dohodě do 26. února, tak parlament určí další kroky. A Labour party podporuje plán na přípravu druhého referenda.