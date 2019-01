Rozbřesk: Země EU stále spoléhají na dluhy

Dvanáct ku devíti. Tak to je skóre, které vyjadřuje poměr mezi zeměmi hospodařícími ve třetím čtvrtletí loňského roku s přebytkem veřejných rozpočtů vůči těm, které i nadále spoléhají na dluhové financování. Přestože ve skupině lépe hospodařících je nejenom ČR, ale především největší evropská ekonomika – Německo, za celou EU i eurozónu zůstaly rozpočty opět v červených číslech.

Důvodem celkového deficitu je permanentně deficitní a tím pádem i zadlužující se Francie, která dobré výsledky z Německa hravě vyvážila, když se její schodek opět po roce dostal za hranici maastrichtského rozpočtového kritéria. Francie tak jako většina ostatních států Unie už drahnou dobu spoléhá na dluhové financování v časech dobrých i zlých. A slovo „dlouhodobě“ je zde zcela na místě, protože naposledy tato země dokázala hospodařit s přebytkem (podle sezónně očištěných dat Eurostatu) na začátku roku 1980. Samozřejmě zajímavé by bylo srovnat výsledky Francie s Itálií, která se dostala do sporu s Bruselem ohledně svých veřejných financí, nicméně kvartální čísla za Itálii stejně jako Řecko a některé další země dostupná v tomto případě nejsou.



Deficit znamená téměř automaticky i nárůst veřejného dluhu, a ten se na konci třetího kvartálu vyšplhal za celou Unii a eurozónu na 12,7 bilionů, respektive na 9,9 bilionů eur. V poměru k HDP zadlužení stagnovalo na 81 %, respektive 86 %. I nadále tak platilo, že nové členské země EU byly méně zadlužené než ty staré a třeba v první pětce nejméně zadlužených zemí najdeme zcela nepřekvapivě jen jednoho „starého“ člena integrace – Lucembursko. Sice se dá říct, že recese po pádu Lehman Brothers a s ní spojené problémy jsou jedním z hlavních důvodů, proč dluhy většiny zemí EU v posledních deseti letech výrazně narostly, nicméně dluhové financování je v EU dlouhodobou tradicí. Útěchou snad může v tomto směru být, že v posledních pěti letech se dvou třetinám členských zemí dařilo jejich zadlužení v relativním vyjádření alespoň mírně krotit. To, že mezi nimi byla i ČR s aktuálními 34 % HDP, je určitě dobrou zprávou, avšak s ohledem na její vlastní potenciální problémy, především v podobě demografického vývoje na jedné straně a sociálního systému na straně druhé, si pozici jedné z nejméně zadlužených zemí v „daleké“ budoucnosti jen stěží udrží.





TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna se během včerejška pohybovala na mírně slabších úrovních a přiblížila se hranici 25,60 EUR/CZK. Stále má podporu v podobě vyšších úrokových sazeb, respektive jejich dalšího zvýšení v únoru, nicméně i nadále zůstává otázkou, co bude ČNB dělat dál. Zda si ve své prognóze „naplánuje“ další brzké zpřísnění měnové politiky, nebo si – tak jak předpokládáme – naordinuje delší pauzu. S ohledem na zahraniční rizika zrcadlící se mj. ve zpomalení domácí ekonomiky je to stále pravděpodobnější varianta. Jenže ta asi korunu rychle pod hranici 25 EUR/CZK nedostane. ČNB tak může stát opět před dilematem, zda dát přednost koruně nebo všemu ostatnímu.



Dluhopisový trh se měl možnost včera seznámit s únorovým kalendářem emisí státních dluhopisů, který se až tak neliší od toho lednového. MF má v plánu vydat korunové bondy v hodnotě 23 mld. korun, nicméně chce i po letech znovu sáhnout k emisi eurobondů. Mělo by se tentokrát jednat „jen“ o 100 milionů EUR.



Zahraniční forex



Libra pokračuje ve vítězném tažení, které se zdá být motivováno nadějemi, že brexit bude oddálen či eventuálně zcela zmařen dalším referendem.



Své zisky rozšiřuje i forint, když rostou sázky na to, že MNB by příští týden mohla dát velmi jestřábí signál, že utažení měnové politiky je za rohem.



Na eurodolarovém trhu by měl být klid s tím, že na pořadu dne jsou jen data druhé či třetí kategorie (např. německý index ZEW).





Ropa

Ropa Brent se nadále obchoduje v blízkosti 62 USD/barel a pokračuje tak v seancích s utlumenou volatilitou. Ropné býky včera nepotěšil Mezinárodní měnový fond, který snížil odhad růstu světové ekonomiky o 0,2 p.b. na 3,5 %. Pro ropný trh bude přitom nejdůležitější vývoj v Číně, tj. otázka, jak prudké bude nakonec zpomalení její ekonomiky, která v minulém roce zaznamenala nejnižší růst od roku 1990.



Vzhledem ke včerejšímu státnímu svátku v USA přijde první várka týdenních dat na řadu až zítra (zásoby od API)