OSN: Světová ekonomika vzroste letos i příští rok o 3 %

Růst světové ekonomiky v letošním roce mírně zpomalí a dosáhne 3 %, toto tempo si udrží i příští rok. Vyplývá to ze zprávy s názvem Situace a výhled světové ekonomiky, kterou dnes zveřejnila OSN. Podle ní je však potřeba přijmout bezodkladné a konkrétní politické kroky, má-li OSN dosáhnout cíle vymýtit chudobu do roku 2030. Loni světová ekonomika předběžně vzrostla o 3,1 procenta.



"Existuje spousta výstražných světel, která blikají, a oranžová barva některých z nich se v nadcházejícím roce prakticky s jistotou změní na červenou s velmi nepředvídatelnými důsledky," upozornil Richard Kozul-Wright, který je vedoucím oddělení strategie pro globalizaci a rozvoj při Konferenci OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). "Růst je křehký, zůstává obrovská nejistota a vyvstávají rizika. Nezbavili jsme se dědictví finanční krize let 2008-2009," dodal.





Zpráva poukazuje zejména na situaci v Africe, která potřebuje mnohem větší hospodářský růst, aby se lidé mohli vymanit z chudoby. Více než 700 milionů lidí žije pod hranicí extrémní chudoby, definované částkou 1,90 dolaru (42,80 Kč ) na den v paritě kupní síly roku 2011, přičemž polovina z nich je v subsaharské Africe. V Africe se podle zprávy musí hospodářský růst zvýšit na dvoucifernou úroveň, má-li být dosaženo cílů ve snižování chudoby. A to je výrazně více než míra růstu zaznamenaná za posledních 50 let.Jakkoli se krátkodobě obrázek světové ekonomiky jeví uspokojivě, v posledních měsících se objevuje řada rizik, poznamenal Kozul-Wright. Sem řadí konec "hyperaktivity" ekonomiky Spojených států způsobené daňovou reformou prezidenta Donalda Trumpa, zpomalení hospodářského růstu v Německu a Číně, odchod Británie z Evropské unie a rovněž skutečnost, že deset let po finanční krizi je světová ekonomika stále zatížená dluhy.