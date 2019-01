Státní instituce prodělávají na IT zakázkách stovky milionů ročně

Státní instituce často chybují při zadávání a vyhodnocování veřejných IT zakázek. Tvrdí to odborníci i Nejvyšší kontrolní úřad. Každý rok tak údajně Česko prodělá až stovky milionů korun. Často například instituce při hledání dodavatele nevypíší veřejnou soutěž, i když je to ze zákona povinné. Toho se prý dopustilo například i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ministerstvo práce selhalo při budování IT systémů pro výplatu sociálních dávek. Změnit dodavatele se resort snažil údajně od roku 2011. Nakonec to ale nestihl.

"My jsme zjistili, že systémy, které měly být v roce 2016 spuštěné, ministerstvo nezvládlo připravit a prodloužilo bez soutěže smlouvu s tím stávajícím dodavatelem. Tento postup jsme vyhodnotili jako porušení rozpočtové kázně ve výši půl miliardy korun," sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu stojí ministerstvo práce chyby úředníků až 30 milionů korun měsíčně. Právě tolik prodělává kvůli tomu, že stále běží staré systémy.

"Jenom za rok 2017 to dělá zhruba 360 milionů korun a samozřejmě ty náklady dál rostou, protože ty nové systémy ještě nejsou spuštěné," doplnil Kešner.

"Jsou to věci, které vlastně já považuji prioritně k řešení. Navrhla jsem personální reorganizaci, projektový tým, který se bude zabývat tím, aby všechny ty věci v IT byly řízeny jinak. A ten cíl je jasný, abychom měli na konci roce 2020 plně funkční nasazené nové systémy," sdělila ministryně práce Jana Maláčová.

Jenže ministerstvo práce není jediné, které má problém s IT zakázkami. "Stát skutečně často chybuje při zadávání a vyhodnocování veřejných IT zakázek, důvodů je více. Současný zákon o veřejných zakázkách umožňuje velice malou pružnost v téhle oblasti. Je tady historie skandálů v této oblasti, podezření z korupce," sdělil IT odborník Petr Koubský.

Podle odborníků bývají zakázky často neprůhledné, nákladné anebo úplně nepřínosné. Stát na nich údajně prodělá až stovky milionů korun ročně.