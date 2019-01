Senátor Valenta chce zrušit některé poplatky za hudbu

Do Parlamentu ČR míří návrh na změnu autorského zákona, podle kterého by za užití hudby už nemusely platit provozovny, které z ní nemají přímý zisk. To se nelíbí hudebníkům, kteří by ročně přišly prý až o třetinu příjmů z autorských odměn. Petici podepsalo šestnáct set umělců. Kadeřnictví, restaurace, zubní ordinace, cukrárny nebo herny. Jejich provozovatelé by si podle návrhu senátora Valenty mohli škrtnout z výdajů poplatek za užití hudby. "Každý, kdo má ve své provozovně řekněme televizi nebo rádio a nemá to jako hospodářský význam, tak to nemá žádný smysl," myslí si Valenta. Poplatky by nadále platily třeba diskotékové kluby a hudební bary. Petici proti novele podepsalo už šestnáct set muzikantů. "Není prostě možné, aby někdo uzurpoval naše práva a bral si zadarmo naši muziku," reagoval zpěvák Petr Janda. "OSA to vyčíslila zhruba na třetinu příjmů, které plynou z veřejného provozování," vysvětlil skladatel Ondřej Soukup. To může být i několik desítek tisíc korun ročně pro autory. Například rádia jim platí necelou korunu za odvysílání skladby. Proti je i ministerstvo kultury. "Navrhované pozměňovací návrhy pana senátora Valenty jsou v rozporu s unijními právními předpisy," vysvětlil ministr kultury Antonín Staněk.

Valenta podle jeho odpůrců, bojuje za to, aby nemusel platit za hudbu ve svých hernách. "My platíme, naše podniky jsou spíše velké hotely. Já bojuji spíš za ty malé podniky a hospůdky a ty my neprovozujeme," reagoval Valenta.

Úleva od poplatků by většině provozovatelům ušetřila měsíčně stovky až tisíce korun. Podobný případ řešili už v minulosti zástupci hotelů. Po třech letech ale evropské soudy rozhodly, že i oni platit musejí.