Investoři do burgundského mohli loni slušně vydělat

Pokud se ptáte, které aktivum přineslo loni dvouciferné zisky, může odpověď ležet na dnu láhve - od burgundského.

Index Liv-ex Burgundy 150 loni povyskočil o 35 %, přičemž v listopadu se mu podařilo překonat historický rekord. Tento subindex sestavuje online burza s víny Liv-ex, která sdružuje přes 400 největších světových obchodníků s víny a její indexy mají vypovídací hodnotu o kondici na celém trhu. Samotný subindex Burgundy 150 sleduje pohyb cen nejaktivněji obchodovaných červených a bílých vín z Burgundska na sekundárním trhu. Burza Liv-ex sestavuje i další indexy, o jejichž výkonnosti vypovídá následující tabulka.

Pro srovnání, hlavní britský akciový index FTSE 100 loni vyrostl o 12 %, naopak americký akciový index S&P 500 za celý rok spadl.

To se ale nedá říct o celosvětové poptávce po burgundském, která se loni zvyšovala. Dalším faktorem, který napomohl růstu cen, bylo špatné počasí v regionu a z něj vyplývající omezené dodávky.

Vysoká byla podle expertů také poptávka ze strany asijských milovníků vína, a to včetně čínských, kteří během čínského vládního tažení proti korupce a úplatkářství trh vyklidili. Číňané během té doby dozráli a zatímco dříve je nezajímalo nic než špičkové červené Bordeaux, nyní se jejich záběr rozšířil, podotýkají FT.

Zájem o burgundské způsobil i to, že index Burgundy 150 povyskočil od roku 2010 o skoro 170 %. A rekordy padají i v aukcích. V aukční síni Sotheby´s se nedávno vydražily dvě lahve Domaine Romanée Conti 1945 za rekordní ceny – jednat za 558.000 dolarů a druhá za 496.000 dolarů. Výše zmíněný index Burgundy 150 obsahuje šest značek z tohoto prastarého francouzského vinařství. Zajímavostí je, že s nimi se coby komponentami indexu nepracuje po bednách (o 12 kusech) jako s ostatními, ale pouze po lahvích.

To ale neznamená, že trh s burgundským nemůže vrcholit. Počet těchto vín obchodovaných na sekundárním trhu loni poprvé po devíti letech klesl (viz graf níže), což se stalo poprvé od roku 2009. Kdyby se rozšiřování zastavilo, mohlo by to podle odborníků znamenat, že podíl regionu v celkovém obchodování se špičkovými víny dosáhl vrcholu.

Vysoké ceny vína přivedly na trh prodejce, zároveň ale ubylo těch, kteří jsou ochotni za ně zaplatit tolik, podotýká Justin Gibbs, jeden ze zakladatelů burzy Liv-ex.

Trh by mohl otestovat ročník 2017. Produkce z toho roku by mohla být největší od roku 2009.

Zdroje: Liv-Ex, FT