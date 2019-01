Tento týden nabídne dividendy od Lowe's, CVS Health, Colgate-Palmolive a spousty dalších

Samotný úvod tohoto týdne bude na Wall Street, díky pondělnímu svátku Martin Luther King Jr. Day, z hlediska firemních zpráv strohý, následující dny již nicméně přinesou reporty hospodářských výsledků firem zvučných jmen. V minulém týdnu optimismus mezi investory rozpoutaly čísla od bank. Tento týdne nabídnou výsledky další finanční instituce jako např. Capital One, Fifth Third Bancorp, Synchrony Financial, ale také například Halliburton, Ford Motor, Procter & Gamble, Texas Instruments či Starbucks. Oproti posledním týdnům bude naopak poměrně klid z hlediska rozhodných dnů pro nárok na dividendy. Firem, které stanovily na tento týden takové datum je tentokrát jen něco přes 120.

K vypořádání na akciovém trhu v USA dochází obdobně jako na pražské burze druhý pracovní den po obchodu (tzv. T+2). Z hlediska nároku rozhodného dne pro nárok na dividendu se nicméně tradičně sleduje především tzv. ex-date. Jinými slovy první obchodní den, kdy se již akcie obchodují bez nároku na dividendu. Nakoupit akcie s nárokem na dividendu se tedy musí nejpozději den před „ex-date“.

Ze známějších velkých firem lze asi aktuálně největší dividendový výnos zmínit u řetězce Williams-Sonoma (WSM) zaměřeného na různorodé domácí vybavení. Vzhledem ke čtvrtletní dividendě 0,43 USD lze dividendový výnos stanovit na téměř 3,5 %.

Nevýrazně nad 3 % pak nabízí akcie ve zdravotnickém sektoru působící firmy CVS Health (CVS). Ta rozděluje akcionářům požitek 0,50 USD. Stejně jako akcie Williams-Sonoma se i tento titul bude s nárokem na požitek naposledy obchodovat ještě ve středu.

Zmínit lze rovněž dividendu 0,42 USD, kterou rozděluje gigant Colgate-Palmolive (CL). Akcie firmy zaměřené především na osobní hygienu nabízejí dividendový výnos přes 2,7 %. Maloobchodní řetězec Lowe''s (LOW) rozděluje výraznějších 0,48 USD, nicméně vzhledem k ceně akcií titul nabízí dividendový výnos sotva 2 %.



Společnost Periodicita dividendy Dividenda Dividendový výnos Ex-date Rozhodný den AAR Corp. (AIR) quarterly $0.08 0.82% 1/25/2019 1/28/2019 Aberdeen Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) monthly $0.04 10.4% 1/22/2019 1/23/2019 Aberdeen Asia-Pacific Income Investment (FAP) monthly $0.03 10.51% 1/22/2019 1/31/2019 Aberdeen Global Income Fund Inc (FCO) monthly $0.07 10.78% 1/22/2019 1/23/2019 Aberdeen Income Credit Strategies Fund (ACP) monthly $0.12 12.69% 1/22/2019 1/23/2019 Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund (AOD) monthly $0.06 8.86% 1/22/2019 1/23/2019 Alexander''s, Inc. (ALX) quarterly $4.50 5.63% 1/25/2019 1/28/2019 Alpine Global Dynamic Dividend Fund (AGD) monthly $0.07 8.49% 1/22/2019 1/23/2019 Alpine Global Premier Properties Fund (AWP) monthly $0.05 10.99% 1/22/2019 1/23/2019 Altagas Ltd (ALA) monthly $0.08 6.81% 1/24/2019 1/25/2019 Argan, Inc. (AGX) quarterly $0.25 2.52% 1/23/2019 1/24/2019 Bank of New York Mellon Corp (BK) quarterly $0.28 2.27% 1/25/2019 1/28/2019 Bankers Investment Trust PLC (BNKR)

GBX 5 0.61% 1/24/2019 1/24/2019 Barings Global Short Duratin Hgh Yld Fnd (BGH) monthly $0.15 10.26% 1/22/2019 1/23/2019 Boulder Growth & Income Fund Inc (BIF) quarterly $0.10 3.74% 1/23/2019 1/24/2019 Cabot Oil & Gas Co. (COG) quarterly $0.07 1.14% 1/23/2019 1/24/2019 Canoe EIT Income Fund (EIT.UN) monthly $0.10 11.3% 1/21/2019 2/15/2019 Capitala Finance Corp (CPTA) monthly $0.08 13.55% 1/23/2019 1/24/2019 Cardiff Property PLC (CDFF)

GBX 12.20 0.68% 1/24/2019 1/24/2019 City Merchants High Yield Trust Plc (CMHY)

GBX 2.50 1.43% 1/24/2019 1/24/2019 City of London Investment Trust plc (CTY)

GBX 4.55 1.2% 1/24/2019 1/24/2019 Clorox Co (CLX) quarterly $0.96 2.4% 1/22/2019 1/23/2019 Coca-Cola Bottling Co Consolidated (COKE) quarterly $0.25 0.5% 1/24/2019 1/25/2019 Cogeco Communications Inc (CCA) quarterly $0.53 2.84% 1/23/2019 07/02/2019 Colgate-Palmolive (CL) quarterly $0.42 2.72% 1/22/2019 1/23/2019 Continental Capital Equities Inc (CNQT)

$0.18

1/25/2019 1/28/2019 Core Laboratories (CLB) quarterly $0.55 3.2% 1/24/2019 1/25/2019 CQS Natural Rsrcs Grwth Inc PLC (CYN)

GBX 1.26 1.4% 1/24/2019 1/24/2019 CQS New City High Yield Fund Ltd (NCYF)

GBX 1 1.76% 1/24/2019 1/24/2019 Custodian REIT PLC (CREI)

GBX 1.64 1.4% 1/24/2019 1/24/2019 CVS Health Corp (CVS) quarterly $0.50 3.06% 1/24/2019 1/25/2019 Dorchester Minerals LP (DMLP) quarterly $0.52 12.08% 1/25/2019 1/28/2019 Easyhotel PLC (EZH)

GBX 0.15 0.17% 1/24/2019 1/24/2019 Eaton V.Tax-Advantaged Dividend Inc Fund (EVT) monthly $0.15 9.16% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance California Municipal Bond Fd (EVM) monthly $0.04 4.7% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance FloatingRate Incme Plus Fund (EFF) monthly $0.08 6.69% 1/23/2019 1/24/2019 EATON VANCE MUN/SHS (ETX) monthly $0.07 4.39% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Municipal Bond Fund II (EIV) monthly $0.04 4.35% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance New York Municipal Bond Fund (ENX) monthly $0.04 4.82% 1/23/2019 1/24/2019 EATON VANCE SHO/COM (EVG) monthly $0.07 6.22% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opport (ETV) monthly $0.11 9.93% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax Managed Diversified Eq. (ETY) monthly $0.08 9.94% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Divide (ETO) monthly $0.18 11.43% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dvd. (ETG) monthly $0.10 9.1% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income (ETB) monthly $0.11 9.57% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write (ETW) monthly $0.07 9.46% 1/23/2019 1/24/2019 Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq (EXG) monthly $0.06 10% 1/23/2019 1/24/2019 EnLink Midstream LLC (ENLC) quarterly $0.28 9.8% 1/23/2019 1/24/2019 EnLink Midstream Partners LP (ENLK) quarterly $0.39 12.04% 1/23/2019 1/24/2019 First Asset Canadian Conv Bd Unt Etf (CXF) monthly $0.04 5.22% 1/24/2019 1/25/2019 First Busey Co. (BUSE) quarterly $0.21 3.19% 1/24/2019 1/25/2019 First Trust Energy Income & Growth Fund (FEN) quarterly $0.58 11.06% 1/22/2019 1/23/2019 Flaherty & Crumrine Dynmc Prf&Inm Fd Inc (DFP) monthly $0.14 8.33% 1/23/2019 1/24/2019 Flaherty & Crumrine Pref. Income Fd Inc. (PFD) monthly $0.08 7.43% 1/23/2019 1/24/2019 Flaherty & Crumrine Total Return Fd Inc (FLC) monthly $0.12 7.97% 1/23/2019 1/24/2019 Flaherty&Crumrine Prfrd Scts Incm Fd Inc (FFC) monthly $0.11 8.17% 1/23/2019 1/24/2019 Franklin Street Properties Corp. (FSP) quarterly $0.09 5.3% 1/24/2019 1/25/2019 Games Workshop Group PLC (GAW)

GBX 25 0.76% 1/24/2019 1/24/2019 Globalworth Real Estate Investments Ltd (GWI)

€0.27 3.39% 1/24/2019 1/24/2019 Gooch & Housego (GHH)

GBX 7.10 0.5% 1/24/2019 1/24/2019 Harvest Capital Credit Corp (HCAP) monthly $0.10 10.37% 1/22/2019 1/23/2019 Hospitality Properties Trust (HPT) quarterly $0.53 8.07% 1/25/2019 1/28/2019 Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)

$0.33

1/25/2019 1/28/2019 Infosys Ltd (INFY)

$0.05

1/24/2019 1/25/2019 Kaiser Aluminum Corp. (KALU) quarterly $0.60 2.45% 1/24/2019 1/25/2019 Keyera Corp (KEY) monthly $0.15 6.4% 1/21/2019 2/15/2019 Lakeland Financial Co. (LKFN) quarterly $0.26 2.43% 1/24/2019 1/25/2019 Lennar Co. (LEN.B) quarterly $0.04 0.44% 1/24/2019 1/25/2019 Lennar Co. (LEN) quarterly $0.04 0.34% 1/24/2019 1/25/2019 Liberty All-Star Equity Fund (USA) quarterly $0.15 10.47% 1/24/2019 1/25/2019 Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (ASG) quarterly $0.10 8.26% 1/24/2019 1/25/2019 Lowe''s Companies, Inc. (LOW) quarterly $0.48 1.98% 1/22/2019 1/23/2019 LTC Properties Inc (LTC) jan 19 $0.19 5.58% 1/22/2019 1/23/2019 M Winkworth PLC (WINK)

GBX 1.90 1.65% 1/24/2019 1/24/2019 Manchester & London Investment Trust plc (MNL)

GBX 8 1.92% 1/24/2019 1/24/2019 Mexico Fund, Inc. (MXF) quarterly $0.25 7.86% 1/22/2019 1/23/2019 MILLER HOWARD/COM (HIE) monthly $0.12 14.07% 1/23/2019 1/24/2019 Mirrabooka Investments Ltd (MIR) interim $0.14 4.98% 1/22/2019 2/15/2019 Nexpoint Strategic Opportunities Fund (NHF) monthly $0.20 11.91% 1/23/2019 1/24/2019 North American Income Trust PLC (NAIT)

GBX 8.50 0.64% 1/24/2019 1/24/2019 nVent Electric PLC (NVT) quarterly $0.18 3.1% 1/24/2019 1/25/2019 Oak Valley Bancorp (OVLY) semiannual $0.14 1.52% 1/25/2019 1/28/2019 Office Properties Income Trust (OPI)

$0.55

1/25/2019 1/28/2019 Ohio Valley Banc Corp. (OVBC) quarterly $0.21 2.36% 1/24/2019 1/25/2019 Old Second Bancorp Inc. (OSBC) quarterly $0.01 0.28% 1/24/2019 1/25/2019 Olympia Financial Group Inc (OLY) monthly $0.17 5.2% 1/22/2019 1/31/2019 ONEOK, Inc. (OKE) quarterly $0.86 5.62% 1/25/2019 1/28/2019 Oxford Lane Capital Corp (OXLC) monthly $0.14 15.03% 1/23/2019 1/24/2019 Parkland Fuel Corp (PKI) monthly $0.10 3.27% 1/21/2019 1/22/2019 Peak Resorts Inc (SKIS) quarterly $0.07 5.79% 1/23/2019 1/24/2019 Pembina Pipeline Corp (PPL) monthly $0.19 5.3% 1/24/2019 1/25/2019 Pembina Pipeline Corp (PBA) monthly $0.14 5.18% 1/24/2019 1/25/2019 Pennon Group plc (PNN)

GBX 12.84 1.68% 1/24/2019 1/24/2019 Pentair PLC (PNR) quarterly $0.18 1.81% 1/24/2019 1/25/2019 Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) monthly $0.05 5.66% 1/23/2019 1/24/2019 Putnam Premier Income Trust (PPT) monthly $0.04 8.48% 1/23/2019 1/24/2019 Reven Housing Reit Inc (RVEN) quarterly $0.01 1.08% 1/24/2019 1/25/2019 RMR Group Inc (RMR)

$0.35

1/25/2019 1/28/2019 Royal Bank of Canada (RY) quarterly $0.98 4.11% 1/23/2019 1/24/2019 Royal Bank of Canada (RY) quarterly $0.75 4.03% 1/23/2019 1/24/2019 RWS Holdings plc (RWS)

GBX 6 1.22% 1/24/2019 1/24/2019 Secure Income REIT PLC (SIR)

GBX 3.93 1% 1/24/2019 1/24/2019 Senior Housing Properties Trust (SNH) quarterly $0.39 12.19% 1/25/2019 1/28/2019 Sequoia Economic Infrastrctr Incm Fd Ltd (SEQI)

GBX 1.50 1.32% 1/24/2019 1/24/2019 Simulations Plus, Inc. (SLP) quarterly $0.06 1.26% 1/24/2019 1/25/2019 Solar Senior Capital Ltd (SUNS) monthly $0.12 8.9% 1/23/2019 1/24/2019 Solid State PLC (SOLI)

GBX 4.20 1.3% 1/24/2019 1/24/2019 Stagecoach Group plc (SGC)

GBX 3.80 2.15% 1/24/2019 1/24/2019 Star Group LP (SGU) quarterly $0.12 5.04% 1/25/2019 1/28/2019 Tortoise Power & Energy Infrstrct Fd Inc (TPZ) monthly $0.13 8.31% 1/23/2019 1/24/2019 Tremont Mortgage Trust (TRMT)

$0.11

1/25/2019 1/28/2019 Turners Automotive Group Ltd (TRA) interim $0.04 1.29% 1/21/2019 1/30/2019 Union Bankshares Inc (UNB) quarterly $0.31 2.64% 1/25/2019 1/28/2019 Unum Group (UNM) quarterly $0.26 3.2% 1/25/2019 1/28/2019 US Masters Residential Property Fund Unit (URF) interim $0.05 3.7% 1/21/2019 05/02/2019 USA Compression Partners LP (USAC) quarterly $0.53 13.79% 1/25/2019 1/28/2019 Value Line, Inc. (VALU)

$0.19

1/25/2019 1/28/2019 Vornado Realty Trust (VNO) quarterly $0.66 4.06% 1/25/2019 1/28/2019 Watkin Jones PLC (WJG)

GBX 5.13 2.33% 1/24/2019 1/24/2019 West Pharmaceutical Services Inc. (WST) quarterly $0.15 0.6% 1/22/2019 1/23/2019 Williams-Sonoma, Inc. (WSM) quarterly $0.43 3.44% 1/24/2019 1/25/2019

Poznámka: dividendový výnos (na roční bázi) uveden ve vztahu ke kurzu titulu k 18.1.; datum uveden ve formátu mm/dd/rrrr

Závěrem snad jen dodat, že akcionáři se od většiny výše uvedených firem dané dividendy dočkají obvykle do 2 týdnů po rozhodném dnu. Výše uvedená data je nutné brát jako orientační, resp. doporučujeme si je v případě „obchodování“ aktuálně ověřit u svého obchodníka s cennými papíry.