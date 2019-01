12.h - Evropa zahajuje týden lehce negativně kvůli Číně, US trhy dnes zavřené, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP blízko pátečního závěru

Evropské akciové trhy dopoledne vstupují do nového týdne s lehce zamračenou náladou, kterou vyvolaly statistiky o růstu čínského HDP v loňském roce. Finální růst o 6,6% byl nejnižší od roku 1990.Investoři také vyhlížejí prezentaci plánu B ohledně přijetí vládního britského návrhu brexitu Určitou pozornost poutal také víkendový komentář US prezidenta Trumpa v tom smyslu, že jednání s Čínou jsou na dobré cestě a také zároveň jeho odmítavá reakce v tom smyslu, že by USA chystaly odstranění svých tarifů. Dnes mají trhy v USA zavřeno kvůli svátku Martina L. Kinga.Nedaří se telekomunikacím po zprávách Telecom Italia, že ruší plánované štěpení a Orange po výsledkovém varování. Euro dopoledne lehce posiluje vůči dolaru i libře. Koruna euru na hranici 25,6. Ropa zahajuje týden nejistě. Aktivita US těžařů se sice snížila prostřednictvím dlouho nevídaného poklesu počtu aktivních vrtů na druhou stranu ale údaje z minulého týdne ukazovaly růst tamní produkce na úroveň 11,9 mbd. BCPP vstupuje do týdne jen velmi málo likvidní. Absence US obchodníků je znát až u nás. Příliš se nedaří trojlístku ČEZ O2 . Jejich lehké poklesy vyvažují akcie Monety, KB a Avastu.