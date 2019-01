Unipetrol pokračuje ve spolupráci s ČEZ v rozšiřování nabídky sítě Benzina o elektrickou energii. Nově v Ostravě, Plzni a Hradci nad Svitavou.

<br> Veřejná rychlodobíjecí stanice v lokalitě Benzina (Ostrava-Rudná)

Největší řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol, postupně rozšiřuje svou nabídku o možnost rychlého dobití elektromobilů. Ve spolupráci s Elektromobilitou Skupiny ČEZ začal vybavovat své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % kapacity baterií za cca 20-30 minut.

Loni v létě byla v rámci tohoto projektu instalována první dvojice rychlodobíjecích stojanů na čerpací stanici v Rousínově u Vyškova, u dálnice D1. Nyní byly zprovozněny další rychlodobíjecí stojany v areálech čerpacích stanic v Ostravě-Zábřehu (poblíž sjezdu z D1), v Plzni-Borských polích (u nájezdu k I/27 na Klatovy) a v Hradci nad Svitavou (cca v půli cesty mezi Hradcem Králové a Olomoucí, poblíž budoucí dálnice D35). Počátek vzájemné spolupráce společností Unipetrol a ČEZ se datuje do roku 2014, kdy ČEZ instaloval rychlodobíjecí stojan na čerpací stanici Benzina ve Vrchlabí v rámci tzv. Smart regionu Vrchlabí.

„Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG a postupně svou nabídku rozšiřujeme také o elektrickou energii. Ve spolupráci s ČEZ plánujeme postupnou instalaci dobíjecích stanic na desítkách lokalit čerpacích stanic sítě Benzina ležících na exponovaných místech - ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy,“ řekl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod.

ČEZ vybrané lokality plánuje vybavit rychlonabíjecími stojany v horizontu následujících dvou let. „Naše společnost je provozovatelem největší tuzemské veřejné dobíjecí sítě se 140 stanicemi, z toho osmdesátkou rychlodobíjecích zařízení. Benzina je zase jedničkou na trhu čerpacích stanic, jejichž areály s potřebným zázemím jsou přirozenými místy pro dobíjení elektromobilů. Vzájemná spolupráce se sítí Benzina i možnost spolufinancování z evropských prostředků nám pomáhají výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic výrazně urychlit,“ uvedl Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

Výstavba je z části financovaná z dvojice grantů evropského programu CEF, pro oblast Doprava, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. ČEZ jednotně osazuje nové lokality rychlodobíjecími stanicemi ABB, k jejichž standardní výbavě patří zejména DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS umožňující nabíjet s výkonem až 50 kW. Stanice jsou připojeny k platformě fungující na principu cloudu, která umožňuje monitorovat zařízení v reálném čase a provádět vzdálenou diagnostiku.

V České republice je aktuálně registrováno téměř 2500 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, vloni dalších 725 elektrických aut. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Unipetrol

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. V roce 2005 se Unipetrol stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu a zaměstnává více než 4 600 lidí. Více na www.unipetrol.cza https://twitter.com/unipetrolcz

Benzina

Benzina je součástí skupiny Unipetrol a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Za více než půl století své existence prošla bohatým vývojem. Jedná se o tradiční a zároveň moderní značku českých motoristů, která je charakteristická svými vysoce kvalitními palivy a zákaznickými službami. Kromě zbrusu nových paliv s čisticím účinkem EFECTA nabízí Benzina také prémiová paliva VERVA a široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu STOP CAFE. Benzina vydává vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS, celkem provozuje 406 čerpacích stanic a má tržní podíl 22,9 %.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Primární aktivitou bylo od samého začátku budování a provoz veřejných dobíjecích stanic. Dnes jde o záběr mnohem širší, zahrnující obsluhu zákazníků ze segmentu retail (ČEZ Prodej) i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů (ČEZ ESCO). Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html.

