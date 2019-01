Sedm rad, se kterými ve financích v novém roce neuděláte chybu

Zdravě jíst, nepít alkohol, chodit cvičit, udělat si pořádek ve financích. To jsou jedny z nejčastějších novoročních předsevzetí. Co se peněz týká, podle průzkumů si takové předsevzetí dávají až tři pětiny Čechů. Často je ale po pár týdnech potká podobný osud jako plány ohledně zdravého životního stylu. Přitom už i minuta času denně, kterou osobním financím věnujete, může přinést pozitivní výsledky, což je o poznání snazší než chodit dvakrát týdně do posilovny.

Zkuste si denně najít alespoň minutu času, abyste se zamysleli nad svými financemi. Dodržujete, co jste si předsevzali? Držíte se svého rozpočtu? Daří se vám spořit na cíle, které máte? Co vás čeká za nejbližší vydání? Nebojte se pochválit se i za malé úspěchy – dobrý pocit je nejlepší motivací ve finanční disciplíně pokračovat.

„Nejdůležitější je v otázce peněz vybudovat si pozitivní návyk. Větami typu: ‚Nikdy nedokážu splatit dluhy‘ nebo ‚Nikdy nic neušetřím‘ člověk sám sebe odsuzuje předem k nezdaru. Zdravá dávka sebevědomí, smysluplné cíle a pochopitelně i trocha úsilí naopak dokážou pomoci ke zvládání velkých finančních výzev. Doporučuji začít pozvolně, například každý první den v měsíci si udělejte hodinu čas na zamyšlení nad výdaji a veškerými otázkami, které s penězi souvisejí,“ říká Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust a autor knihy „Nenech se dojit“.

A s jakými opatřeními, se kterými můžete začít ještě dnes, nebudete v osobních financích chybovat?

Zmapujte své příjmy a výdaje

Víte, kolik peněz vám měsíčně přijde na účet a kolik z něho odejde? Sledování čistých příjmů a výdajů je základem pro vytvoření každého fungujícího rozpočtu. Když před sebou uvidíte vypsané položky, za které pravidelně utrácíte, snáze najdete oblast, ve které můžete výdaje omezit.

„Někdo si vystačí s tužkou a papírem, jiným přijdou vhod aplikace, které z mobilních telefonů udělají chytrou peněženku. Jsou to například Mint, Spendee, Wallet, Money Lover nebo Toshl. Mají desítky funkcí, ale hlavní účel je stejný: podrobné zaznamenávání příjmů a výdajů, jejich třídění podle kategorií a sledování, jak se daří dodržovat rozpočet na stanovenou dobu nebo třeba jak rostou úspory. Největší efekt mají tyto aplikace při dlouhodobém a pravidelném používání,“ říká Jiří Pech, analytik společnosti Broker Trust.

Většina aplikací je v základní verzi, která běžným uživatelům zcela postačí, zdarma.

Stanovte si finanční cíle

Dávejte si konkrétní cíle. Určete si datum a částku, kterou chcete uspořit, a důvod proč. Nemusíte hned zdolávat finanční velehory. Čím obtížnější úkol si dáte, tím spíš vás odradí. Řekněte si, že než desetitisíce na konci roku, ušetříte do konce měsíce tisícikorunu. Samozřejmě, že šetřit nejde samo, ale uvidíte, že s jasně stanoveným cílem to jde o něco snáz. Velmi pomůže, pokud budete mít před sebou, jak se vytyčené částce blížíte. Klidně si tak svůj postup průběžně zapisujte.

Dejte platbám řád

Máte problémy s placením svých účtů včas a pak je řešíte na poslední chvíli nebo připlácíte zbytečně za upomínky? Hodně za vás vyřeší trvalé platební příkazy z vašeho bankovního účtu. Můžete si ale také na každý měsíc vytvořit platební kalendář, do kterého si přehledně zapíšete data splatností všech pravidelných výdajů, stejně jako si zapisujete návštěvy lékaře či narozeniny příbuzných.

Zjistěte si, na kolik vás přijdou dluhy

Dluhy jsou zátěží pro každý rozpočet, a splatit je by tak měla být jedna z priorit. Je velmi důležité znát výší úroků, dobu, jak dlouho je nutné úvěr splácet a celkovou zaplacenou částku. Snažte se jako první umořit takový úvěr, kde máte nejvyšší úroky nebo ten, který můžete splatit nejrychleji.

„Pokud máte možnost splatit půjčku předčasně a máte k tomu prostředky, neváhejte. Peníze, které by jinak vysály úroky, využijete jistě účelněji. Navíc, splácet dluh s vysokým úrokem a současně spořit s nižším úrokem nedává smysl. Doporučuji zvážit sloučení více půjček do jedné, tuto službu nabízí většina českých bank a na splátkách konsolidované půjčky můžete měsíčně ušetřit několik set korun, neboť dnes jsou úroky u půjček výrazně nižší, nežli tomu bylo ještě nedávno,“ uvádí Dušan Šídlo.

Ne všechny úvěry jsou z principu špatné, například bez takové hypotéky by si řada rodin asi jen těžko pořídila vlastní bydlení. Vždy je ale důležité vzít v potaz, co si na dluh pořizujeme. Úvěr tak může mít smysl při koupi věcí s trvalou hodnotou, která zůstane i poté, co úvěr splatíme. Pořizovat na dluh ale spotřební věci, které časem rychle ztrácejí na hodnotě, je finanční hazard.

Projděte si smlouvy

Máte už několik let sjednanou pojistku na domácnost, nemovitost, automobil nebo třeba životní pojištění? Aby bylo pojištění efektivní, je potřeba pravidelně kontrolovat, zda odpovídá aktuálnímu stavu. Někteří lidé přitom svou pojistnou smlouvu neaktualizují klidně i patnáct let.

„Častým rizikem je tzv. podpojištění, kdy majitelé neaktualizují pojistnou smlouvu tak, aby byly zohledněny například rostoucí stavební náklady. I když majitel nemovitosti neprovede rekonstrukci, je nutné pravidelně pojistnou částku na smlouvě navyšovat. Kdyby se tak nestalo, v případě škodné události by pak pojišťovna vyplatila nižší plnění. Riziko podpojištění je nyní navíc mimořádně aktuální, protože hodnota velké části nemovitostí v Česku v posledních letech výrazně vzrostla, aniž by lidé své pojistky aktualizovali,“ uvádí Dušan Šídlo.

Nabídka životního pojištění na trhu se neustále obměňuje, pojišťovny se snaží bojovat o klienty atraktivnějšími produkty. Není proto na škodu porovnat sám nebo s nezávislým pojistným odborníkem vaši stávající pojistku s aktuální nabídkou. Je možné, že objevíte produkt, který bude mít méně výluk nebo bude nabízet vyšší pojistné krytí v případě některých onemocnění. Pozornost věnujte ale i případným sankcím za předčasné vypovězení stávající smlouvy.

Nevěřte investičním pohádkám

Zbývají vám finanční prostředky, které nechcete nechávat nad rámec nutné rezervy ležet ladem na běžném účtu? Pokud zvažujete své peníze investovat, nenechte se napálit některými „zaručenými“ recepty na zbohatnutí. Takových reklam je plný internet. Jakmile vám někdo slibuje rychlé a bezpracné zbohatnutí „přes noc“ je na místě velká opatrnost, s vysokým potenciálním ziskem je spojeno zpravidla o poznání reálnější riziko, že o peníze přijdete. Poohlížejte se spíše po zavedených produktech.