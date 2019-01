Jak fungují havarijní pojistky v zahraničí

V zásadě stejně jako České republice, ale určitě je dobré zkontrolovat před cestou pár věcí.

V prvé řadě jestli máte vůbec havarijní pojistku sjednanou. Při cestách do zahraničí výrazně stoupá pravděpodobnost nehody, kterou způsobíte vlastní vinou, protože jedete dlouho v kuse, často v noci a mnohdy unavený z dlouhých zácp. Navíc většinou parkujete venku s autem plným věcí, což může zase zvyšovat pravděpodobnost krádeže. A přesně pro tyhle situace potřebujete havarijní pojistku.

Druhá věc je územín platnost. Pokud jedete do Itálie nebo tak, pojištění vám platí automaticky, nicméně jedete-li do trochu exotičtější země, jako je například Moldavsko, Bělorusko nebo Albánie, vždy si zkontrolujte, zda vám povinné ručení a havarijní pojistka platí i tam. Územní platnost povinného ručení najdete na zadní straně zelené karty, platnost havarijní pojistky v pojistných podmínkách.

Co se vám určitě může hodit jsou asistenční služby. Doporučujeme se před cestou rychle podívat, co máte sjednáno a napsat si někam telefonní číslo na asistenční službu, protože až se vám bude kouřit z motoru uprostřed polí, bude už pozdě jej hledat, pokud si tedy vůbec vzpomenete, že nějakou službu máte sjednanou.

Asistenční služba vám jednak pomůže zajistit opravu nebo odtah a bude s vámi vždy mluvit česky, což je rozhodně výhoda.

Rozsah asistenčních služeb se liší podle pojišťovny a podle produktu, a proto je dobré si před cestou osvěžit, na co máte eventuelně nárok.

Například můžete mít nárok na odtah do nejbližšího servisu nebo do místa, které určíte vy. Pokud do místa, které určíte vy, je to vždy nějak limitováno. Takový limit se může pohybovat od 2 tis. Kč u běžné pojistky do 10 tis. Kč u té prémiové. Nebo je to omezeno počtem kilometrů, většinou je to v intervalu od 50 do 200 km.

Z pojistky můžete i hradit ubytování v hotelu, většinou po dobu maximálně 3 dnů nebo náklady na pokračování v cestě autobusem nebo vlakem.

Asistenční službu můžete mít sjednanou i v rámci povinného ručení, ale vzhledem k vyšší pravděpodobnosti havárie či krádeže při cestách do ciziny vždy doporučujeme zvážit i havarijní pojistku.