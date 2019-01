Mayová představí parlamentu "plán B"

V láda Theresy May představí parlamentu plán B, tedy co dělat po neschválení výstupní dohody britským parlamentem. A mezitím někteří poslanci připravují návrhy, jak zabránit vystoupení UK z EU bez dohody, například posunutím termínu vystoupení. Návrh Jeremy Corbyna dokonce zcela zakazuje UK vystoupit z EU bez dohody. Theresa May zase sází na možnost vyjednat s EU změkčení irských hranic.



