Čínská centrální banka spouští největší penězovod ve své historii

Druhé největší ekonomice – Číně, hrozí další ekonomické zpomalení. Podle nejnovějších informací ekonomů z Reuters má ekonomický růst země zpomalit na 6.3 procenta tento rok, z původních předpokládaných 6.6 procent. Další zdroje hovoří o poklesu na 6.5 procenta. V roce 2017 to bylo 6.9 procent.

Podobnou situaci potvrzuje i Manufacturing PMI index této země, který klesl pod hodnotu 50. Stav nad touto hodnotou signalizuje pozitivní vývoj. Tomuto tématu jsem se však věnoval v předchozím článku.

Čína si je vědoma, že aktuální informace o stavu růstu jejich ekonomiky nejsou nejlepší. Samozřejmě velkou roli v tomto směru má i obchodní válka s USA a obecně globální zpomalení, se kterým se pomalu začíná počítat do i budoucna. Čína proto nechtěla pouze sledovat tento stav a napumpovala svou ekonomiku dalšími penězi. Konkrétně se jedná o pobídku, kde Čínská centrální banka napumpuje 560 miliard Juanů (83mld USD) do finančního systému, aby zvládla situaci vysoké likvidity. Jedná se tak o největší stimul v její historii.

Jde o období, kdy firmy, ale i běžní občané vybírají z bank větší množství peněz, neboť se jedná o období placení daní. Centrální banka tak pomohla ostatním bankám snížit náklady na financování těchto procesů.

PBOC obvykle poskytuje extra likviditu, aby se zamezilo "kolapsu". 16. ledna můžeme považovat za vrchol daňových plateb. Před rokem tato forma podpory činila 270 mld Juanů. Je to vcelku problém, kdy se musí takto situace zachraňovat, když se počítá s masivním vybíráním hotovosti. Vždy se však najde nějaký způsob záchrany, ať už je to QE (kvantitativní uvolňování) nebo jiný nástroj. To se neděje jen v Číně, ale i u nás, resp. ECB skončila program QE až v prosinci 2018. Dělo se to všude, případně někde se to ani nezastavilo. Kdo však zachrání Vás, když nesplatíte hypotéku?

Kromě předchozího stimulu se pojďme podívat na vývoj dluhu a HDP. Ano, je super, že čínské HDP je poměrně vysoké a je zde předpoklad, že se např. za 10-20 let může stát největší ekonomikou vůbec. Je však třeba zmínit, že je tu jedno hlavní riziko. Není to ani tak obchodní válka, nebo ekonomické zpomalení. Jedná se však o dluh, který za poslední roky roste rychleji než HDP. Jeho růst klesá a očekává se, že bude i nadále. Níže přikládám graf, který představuje podíl vládního dluhu Číny na HDP. Velké množství investic si žádá svou daň ve formě dluhu, ale je třeba se podívat i na situaci, kdy dluh roste příliš rychle a jednoho dne to může ohrozit nejen Čínu, ale v globálu i světovou ekonomiku.

Zdroj: tradingeconomics.com

Samozřejmě, oproti Řecku, Itálii, nebo Americe je tento poměr pouze zlomkem čísla – v procentuálním vyjádření, ale ne zcela zanedbatelný.