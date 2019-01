Fidelity: Vysoké dluhy, Čína a akciové trhy

Kvantitativní uvolňování bylo v uplynulých deseti letech (možná) jediným účinným řešením ekonomické situace po krizi, situace se ale mění.

Podle stratégů z Fidelity International vykáží letos americké firmy jako celek růst zisků o 8-9 %. Kombinace nižších daní, menší regulatorní zátěže a rostoucí ekonomiky pomohla americkým akciím vyniknout, ovšem tyto faktory letos již odezní. Výnosy na akciovém trhu tak budou více v souladu s výkonem reálné ekonomiky.

Za předpokladu, že HDP USA poroste o 3-4 % (celkem optimismus), inflace bude okolo 2 % a příspěvek zpětných odkupů akcií dosáhne 3 %, dostanou se USA výnosově na úroveň zbytku světa, kde výnos na akcii konverguje k 8 %.

Nejvíce vystavené riziku budou sektory náročné na vstupy, jako je cena práce. Rostoucí náklady obecně (třeba i ty dopravní) budou pro firmy významnou překážkou. Je otázkou, pro americkou ekonomiku mimořádně podstatnou, nakolik společnosti přesunou vyšší náklady na spotřebitele v koncových cenách za zboží a služby, případně jako část dokáží samy absorbovat na úkor marží.

Největším rizikem pro akcie je ovšem dluh. Desetiletý experiment s kvantitativním uvolňováním, doprovázený boomem v Číně, který je také poháněn dluhy, je potřeba zaplatit. Centrální banky zlevnily firmám i státům dluhové financování v reakci na finanční krizi, existuje ale přirozená hranice pro to, do jaké míry a jak rychle lze situaci normalizovat.

Vzhledem k objemu dluhu ve světové ekonomice by celkové splacení dluhu s agregátní úrokovou sazbou z posledního cyklu, tedy kolem 4,5 %, bylo nemožné. Globální agregovaná sazba se za poslední dva roky zvýšila z 1,2 % na 2,2 %, Fidelity International přitom v tomto cyklu čeká její vrchol okolo 2,5 %. Pokračování sazeb výše by již mohlo spustit novou finanční krizi. A do toho centrální banky nepůjdou.

Problémy na trhu s dluhopisy mohou mít dopad na další části finančního systému. Pozornost si zaslouží mimo jiné Itálie a Čína. Italský dluhopisový trh je největší v Evropě a je převážně v rukou tamních investorů (a ECB), kteří uvažují dlouhodobě a při volatilitě hned nepanikaří.

Čínský trh je méně zralý. Zažívá svůj první úvěrový cyklus poznamenaný první vlnou nesplácení. Čínští politici mají k dispozici řadu nástrojů na podporu ekonomiky, ale bude zajímavé sledovat, jak zareagují investoři. Možná budou tím, co uvidí na trhu s dluhy, příliš znepokojeni na to, aby opět investovali do firemních bondů. Fidelity International očekává, že čínští politici úspěšně provedou ekonomiku skrze cyklus, ale budou to muset udělat tak, aby dále nestimulovali nárůst dluhu.