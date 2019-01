Řešení rébusu brexitu stále v nedohlednu (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Řada předstihových indikátorů z eurozóny ukáže, jakým směrem vykročily země do nového roku. Hlavně německá ekonomika by měla ukázat, že podzimní škobrtnutí bylo opravdu jen dočasné. Řešení rébusu brexitu zůstane i tento týden v nedohlednu. Americká data jsou nadále paralyzována zavřenými úřady, a to již pátý týden.

Kola německé mašiny se znovu roztáčejí

Od tohoto týdne čekáme hlavně náznaky, jak se to má s kondicí velkých evropských ekonomik v novém roce. Ke konci toho loňského totiž hlavně z Německa přicházelo jedno zklamání za druhým. Jak se to v této pro Česko zásadní ekonomice vyvíjí, nám poodhalí úterní ZEW index, čtvrteční PMI a páteční IFO index. Všechny by podle nás měly povyskočit vzhůru a začít korigovat loňské poklesy.

Od prvního letošního zasedání ECB se toho moc nečeká. Hodnocení rizik se zřejmě posune směrem dolů, o sazbách řeč nebude. Otázkou pro nejbližší měsíce bude, zdali ECB naváže dalším kolem programu TLTRO. Půjčky z předchozího kola budou totiž příští rok maturovat. Pokud by padla možnost je rolovat u ECB, bankovní sektor by se mohl dostat pod tlak.

Česko snad také vkročilo do nového roku s optimismem

Od prosincových dat z polského maloobchodu a nezaměstnanosti velké překvapení nečekáme. Tržby se vrátí k růstu a nezaměstnanost sezónně vzroste. Čtvrteční česká podnikatelská důvěra ukáže náladu v ekonomice na začátku nového roku.

Zaostřeno na dnešek

Nový plán brexitu: najdi deset rozdílů

Premiérka Mayová by měla po drtivé porážce svého brexitového návrhu dnes přijít s alternativním návrhem jak dále pokračovat. Neočekáváme skutečný „plán B“, na jeho vytvoření totiž nebyl téměř žádný čas a dosavadní jednání zřejmě velký posun nepřinesla. Bude tedy výzvou najít významné rozdíly oproti původnímu plánu. Mayová se také zatím nechystá zažádat o prodloužení termínu vystoupení z EU. O novém návrhu se bude diskutovat příští úterý 29.1. Na diskusi však nebude moc prostoru, stávající pravidla ji rámují časem 90 minut a max. jedním pozměňujícím návrhem. Někteří poslanci již pracují na změnách, které by umožnily na toto téma jednat déle, jiní chtějí pozměňovací návrh využít k prodloužení termínu brexitu, či dokonce tuto agendu zcela odejmout stávající vládě.

Agenda dnešního jednání Euroskupiny zahrnuje i diskusi nad výběrem hlavního ekonoma a člena rady guvernérů ECB Petera Praeta. Jeho následovníkem by se mohl stát Ir Phillip Lane.

Důvěra v ekonomiky podle Univ. Michigan velkým zklamáním

Index důvěry v americkou ekonomiku podle Michiganské univerzity výrazně zaostal za očekáváním. Propadl na nejnižší úrovně od října 2016. To podpořilo kurz eura vůči dolaru, který se v pátek odpoledne vyšvihl na nejsilnější hodnotu za poslední dva týdny. Dostal se až k 1,135 USD/EUR. Je tak vidět, že například k novinkám o brexitu je eurový kurz již značně imunní.

Koruna v pátek zakončila klidný týden

Kurz české měny byl v uplynulém týdnu výjimečně stabilní. Od pondělka do pátku se pohyboval v úzkém pásmu pěti haléřů mezi 25,53-25,59 CZK/EUR. Týden zakončuje poblíž horní hranice tohoto rozpětí. Klid na domácím forexovém trhu je s podivem, v minulém týdnu totiž došlo mimo jiné k odmítnutí brexitové smlouvy, viděli jsme také několik vystoupení centrálních bankéřů z ČNB a zažili zklamání z průmyslových cen. Zdá se, že po výkyvech spojených s koncem loňského roku a posilování na začátku toho letošního našla koruna poblíž současných hodnot krátkodobou rovnováhu. Pozice na nový rok jsou otevřeny, a chybí jednoznačný pohyb jakýmkoliv směrem. Stabilní byly i ostatní měny regionu, například polský zlotý nereagoval na páteční zklamání z průmyslové produkce. Ani tento týden neslibuje pro domácí měnu velká překvapení z nových dat. Koruna si tak s dalším výrazným pohybem možná počká až na zasedání ČNB na začátku února.