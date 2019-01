Skiareály sčítají škody po kalamitě. Tratě zely prázdnotou

Skiareály v Česku hlásí velké ztráty. Tentokrát to ale není kvůli tomu, že by na horách bylo sněhu málo, ale právě naopak. Sněhová kalamita posledních dnů jim způsobila škody v desítkách miliónů korun. Spadlé stromy ničily lanovky i elektrická vedení. A velké ztráty jsou prý i na tržbách. Příjezdové cesty do skiareálů byly kvůli sněhu a větru totiž často neprůjezdné a lidé se k nim vůbec nemohli dostat.

V Krkonoších panovalo počasí, že by psa nevyhnal, natož lyžaře. Třeba Labská sjezdovka ve Špindlerově Mlýně se ocitla bez proudu na celý den, na elektrické vedení totiž spadl strom.

Skiareálu vznikla ztráta jeden milion korun. Pět dní v kuse se pak ve Špindlu nenašla vteřina, kdy by jezdily všechny vleky nebo lanovky. Vlekaři je průběžně zavírali kvůli větru.

Lyžaři zůstávali raději doma. Na svazích jich prý chyběla až polovina, takže nejznámější horské středisko přišlo na tržbách až o desítky milionů korun.