Nižší cena vody: Vláda připravuje snížení DPH.

Vláda vytáhla do boje za levnější vodu. Postarat by se o to měl návrh, který počítá se snížením DPH. Pokud všechno klapne, měly bychom mít nižší účty za vodu už od příštího roku. Je tu sice riziko, že menší dodavatelé nebudou chtít zlevnit, a budou chtít peníze raději investovat, ale ministerstvo financí na ně prý dohlédne.

Po letošní vlně zdražování - možná přijde zlevnění. Přinést by ho mělo plánované snížení sazby DPH na vodné a stočné z patnácti procent na deset. A ministerstvo financí prý dohlédne, aby to spotřebitel opravdu pocítil.

"Vodárenské společnosti mají regulovanou cenu, to DPH je nad tou regulovanou cenou, takže to zohlednit musí a ministerstvo financí si to zkontroluje," uvedl náměstek ministryně financí Tomáš Vyhnánek.

Účet za vodu se totiž skládá z vodného, stočného - a k tomu se pak připočte patnácti procentní daň. V případě snížení DPH by tak například pražští spotřebitelé za kubík vody ušetřili necelé čtyři koruny.

Zástupci vodohospodářů se ale domnívají, že snížení DPH se u některých menších dodavatelů nepromítne, protože do svých nákladů zahrnou i investice do podfinancované infrastruktury. S tím by prý pak ministerstvo financí nemohlo udělat nic.

"Já se domnívám, že nemá žádný nástroj, aby někoho přinutili ke snížení cen. Jediná možnost, kterou ministerstvo má, je podívat se, jak je strukturována cena vodného a stočného a posoudit všechny podklady a zahrnout pouze uznatelné podklady," řekl Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

"Ministerstvo financí reguluje cenu té vody, takže když by se tam zvýšila marže, oni by zvýšili ceny, tak my to můžeme dokontrolovat a vidíme, že tam je neoprávněný náklad," dodal Vyhnánek.

DPH na vodné a stočné bylo až do roku 2007 5%. Na patnáctiprocentní sazbě se drží od roku 2013. Například ve Velké Británii ale cena vody není DPH zatížena vůbec.