Celostranický sjezd ČSSD se blíží. Její vedení se výrazně promění

České sociální demokracii se blíží celostranický sjezd a už teď to vypadá, že si výrazně promění vedení strany. Podle politologů se do popředí musí dostát nové tváře. ČSSD prý jinak hrozí, že by se mohla úplně vytratit z politického spektra. Podle posledních průzkumů byla Sociální demokracie na čtvrtém místě se zhruba desetiprocentní podporou. "Ta obměna, ta personální rošáda, ty nové tváře, to je teprve začátek změny. Ono platí, že body se ztrácí velice rychle, ale znovu se získává se velmi pomalu," řekl politolog Jan Kubáček. Post v nejvyšším vedení strany má téměř jistý mladá ministryně Jana Maláčová. O něco těžší pozici bude mít ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Musí najít zahraničně politická témata zajímavá pro voliče, kteří přestali sociální demokracii v posledních letech důvěřovat. Petříček chce také sjednotit rozdělenou stranu. "Březnový sjezd bude zlomem, že se nám podaří možná některé názorové třenice ukončit," uvedl Petříček.

Do popředí by se mohly dostat i výrazné tváře regionální úrovně, například Roman Onderka z Brna. Naopak pozici šéfa má zřejmě jistou Jan Hamáček. "Já nechci dávat nějaký seznam, koho bych si přál na pozici místopředsedů. To vedení musí být vyváženo i regionálně," komentoval předseda Hamáček.

Ústup do stínu už oznámili například Milan Chovanec nebo Jaroslav Foldyna. Nejistá je budoucnost i Jiřího Zimoly. "Minimálně do krajské konference ČSSD Jihočeského kraje, kterou máme příští sobotu, se ke své kandidatuře do vedení strany nechci vyjadřovat," napsal Zimola.