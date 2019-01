Summary: Výsledky Schlumbergeru pouze mírně pozitivní, trhům to ale bohatě stačí

Schlumberger (Investiční tipy) 4Q18

Poskytovatel služeb pro ropná pole poskytl uspokojivé výsledky za poslední kvartál roku a pro jistotu je ještě podložil mírně pozitivním výhledem na rok 2019.

Tržby v uplynulém čtvrtletí sice meziročně stagnovaly na 8,2 mld. USD, avšak konsensus splnily do puntíku. To samé můžeme říct o hrubé marži (23,6 %) a čistém zisku na akcii, jenž se usadil na 0,36 USD (-25 % yoy). Severoamerický segment, jenž pro Schlumberger generuje třetinu tržeb, vykázal mezikvartální pokles tržeb až o 12 %. Nicméně management v předstihu varoval investory o možném poklesu těžební aktivity frakovacích vrtů v tomto regionu, takže špatná čísla nezaskočila. Jednotlivé produktové divize mezikvartálně víceméně stagnovaly, výraznější pokles pozorujeme jen v Produkci (-13 % qoq) kvůli slabé pod-divizi OneStim (frakování v Severní Americe).

Výhled na rok 2019 sice neobsahuje žádná tvrdá data, avšak komentář managementu je opatrně optimistický. Očekávané vyvážení nabídky a poptávky by mělo vést k postupnému růstu ceny ropy. Z diskuzí s klienty management pozoruje normalizaci investic do těžby a produkce. Na mezinárodních trzích (vyjma Blízkého východu a Ruska) se po letech nedostatečných investic vrací potřeba navýšení kapitálových výdajů kvůli udržení stávající produkce. Na základě toho management očekává jednociferný růst mezinárodního segmentu Schlumberger, avšak nad Severní Amerika bohužel pořád zůstává vyset otazník. V roce 2019 se chce společnost soustředit především na generování volného cashflow přes rostoucí tržby, zvyšování marží a také kapitálovou disciplínu.

Suma sumárum, ve výsledcích musíme dobré zprávy trochu hledat, avšak po nedávném výplachu akcií nemají investoři vysoké nároky. Akcie Schlumberger dnes rostou o 7 %.

Netflix 4Q18

Internetová televize Netflix má za sebou bouřlivých pár týdnů. Od počátku roku nabraly její akcie až 32 %, zatímco index S&P500 jen 4,2 % a Nasdaq 5,5 %. Očekávání pro tyto výsledky byla tedy vysoká. Pro akcionáře bude tedy úlevou, když můžeme konstatovat, že se je víceméně podařilo splnit a místy i překonat.

Tržby narostly o 30 % yoy na 4,2 mld. USD, čímž přesně trefily konsensus. Hrubá marže se bohužel zúžila o 1,2 p.b. yoy na 34,7 %, nejedná se však o žádnou tragédii. Horší je to s prudce rostoucími provozními náklady (hlavně v zahraničí), které souvisí se širokou paletou nově vydaného digitálního obsahu. Čistý zisk na akcii (GAAP) se tak i vlivem jednorázových položek propadá až o 25 % yoy na 0,30 USD. Konsensus trhu však v tomto směru předpovídal ještě horší výsledek, a to 0,24 USD. Volný cashflow byl dle očekávání extra nízkých -1,3 mld. USD. Když však sečteme uplynulý rok, tak se dostáváme na částku -3 mld. USD, což znamená, že management splnil, co slíbil (původní výhled pro tento rok byl -3 až -4 mld. USD).

A teď k tomu, co je pro akcie Netflix nejdůležitější – počet získaných platících předplatitelů. K Netflixu se za 4Q18 připojilo 8,8 mil. nových platících klientů (1,5 mil. v USA/7,3 mil. v zahraničí), zatímco trh počítal s opatrnějším odhadem 7,6 mil. (1,5 mil. v USA/6,1 mil. v zahraničí). Potěšující navíc je, že z pohledu posledních několika kvartálů tempo nadále akceleruje, dokonce i na nasyceném americkém trhu. Suma sumárum má nyní Netflix předplaceno až 140 mil. zákazníků (+26 % yoy). Náklady na marketing v propočtu na jednoho předplatitele (neboli kolik Netflix platí za jednoho nového zákazníka), nyní srovnaly tempo růstu s počtem předplatitelů. Z průměrných tržeb na jednoho zákazníka je však cítit cenové tlaky a převyšující vliv mezinárodního trhu, kde si Netflix nemůže účtovat takové poplatky (4Q18: 29,4 USD; 3Q18: 30,0 USD; 2Q18: 30,6 USD).

Vlažnou reakci na výsledky přinesl pravděpodobně slabší výhled na další kvartál. Plánované tržby 4,5 mld. USD (+22 % yoy) sice jen lehce podstřelily predikce, avšak čistý zisk na akcii ve výši 0,56 USD (-12 % yoy) byl při konsensu 0,61 USD již vyloženě zklamánQím. Prudce rostoucích nákladů se očividně tak brzo nezbavíme. Očekávaný počet nově získaných zákazníků vyvolává také smíšené pocity. V zahraničí chce Netflix získat alespoň 7,3 mil. předplatitelů, zatímco trh počítal jen s 6,4 mil. Na domácí půdě se však čekal větší optimismus. Management doufá, že v USA si jej předplatí alespoň 1,6 mil. lidí, avšak konsensus směřoval k číslu 1,9 mil. Co se týče kapitálových výdajů, nový obsah samozřejmě nebude zadarmo. Management plánuje volný cashflow nadále mez -3 až -4 mld. USD. Data jsou však neúprosná a poměrně jednoznačně ukazují, že rychlost růstu předplatitelů je vysoce korelována právě s množstvím nového obsahu.

Závěrem ještě dodáme, že od tohoto roku se pro Netflix začne psát nová kapitola. Na trh vstupuje hned několik dalších konkurentů (Disney, Comcast) a někteří z nich (prozatím určitě Disney) budou z Netflixu postupně stahovat svůj obsah. Koláč je navíc omezený – těžko předpokládat, že si jedna rodina bude platit rovnou 4 různé distribuční platformy, a to už jen z pohledu čisté nepraktičnosti. Management před pár dny oznámil záměr navýšit ceny o 13 až 18 % v průběhu první poloviny roku (pro nové klienty okamžitě). Uvidíme, jaký vliv to bude mít na získávání nových předplatitelů a tedy na rychlost růstu tržeb.

Jak bylo řečeno na začátku, akcie Netflixu mají za sebou tento rok extrémně prudký růst. Výsledky by proto musely být výjimečně dobré, aby akcie poslaly dál vzhůru. Není proto divu, že investoři je dnes posílají dolů o 3 %.