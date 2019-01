Williams (Fed) vyzývá k trpělivosti a rozvaze ohledně dalšího vývoje sazeb

Prezident New York Fedu John Williams , který je hlasujícím členem měnového výboru centrální banky (FOMC) míní, že při dalším posuzování vývoje sazeb by měl být Fed obezřetný, opatrný a rozvážný. Dříve zmiňovaný přístup založený na reálných datech by měl platit v nejbližších obdobích dvojnásob.Williams uvedl, že i nadále počítá se silnou a zdravou ekonomikou s růstem kolem 2 až 2,5% v tomto roce, což je sice snížení tempa růstu oproti roku 2018, ale stále je to obecně velmi příznivý výsledek.Williams také uvedl, že centrální banky by měla bedlivě sledovat vývoj programu na redukci přebujelé bilance, tak aby nedocházelo k problémům na trhu.Williams také připomněl, že pokud by se data vydala špatným směrem je Fed stále připraven náležitě podpořit vlastní ekonomiku.