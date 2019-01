Čína nabízí USA navýšení dovozu jejich zboží ročně o 1 bilión USD

Podle agenturních zpráv Čína již dříve v průběhu ledna učinila USA obchodní nabídku ohledně řešení vzájemné obchodní pře, když nabídla, že po dobu 6 let zvýší svůj dovoz amerického zboží ročně o cca 1 bilión USD USA v roce 2018 měly s Čínou deficit obchodní bilance na úrovni 323 mld. USD . Čínská nabídka by vyrovnala roční bilanci na nulu do roku 2024.Na zprávu pozitivně reagují akciové trhy ve světě a také dolar , který posiluje.