Pražské burze vládly Moneta, Erste i VIG. Ve světě je pod tlakem Tesla, ale i Netflix

Index pražské burzy PX před víkendem dramatické změny nenabízí a uzavírá o 0,54 procenta výše od včerejších závěrečných hodnot. Za to, že se drží v zelených číslech, můžeme děkovat i akciím Monety, které připisují 1,5 procenta. Moneta včera po závěru obchodování informovala, že dokončila due dilligence a pokračuje v jednáních ohledně zamýšlené koupě Air Bank a Home Credit, ovládaných skupinou PPF. Informovala také o navýšení podílů 25 největších institucionálních akcionářů v bance na 49% podíl, 50 největších akcionářů banky na 67% podíl (z 46 % a 65 %). Retailoví hráči navýšili své podíly o procento na 12 % akcií.

Daří se i rakouským finančním institucím v indexu PX (Erste +1,4 %, VIG +1,6 %). Ty jsou taženy výrazně pozitivní náladou na evropských trzích.

Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) dnes oznámila, že si ponechá televizní stanice ve Slovinsku poté, co dlouhotrvající schvalování prodeje regulátory zpozdilo plány na moření dluhu. Firma prodej aktiv v Chorvatsku a Slovinsku oznámila v polovině roku 2017, reagovala tak na kupící se dluh, který v té době přesáhl 1 miliardu dolarů. Chorvatská část obchodu proběhla ve třetím čtvrtletí minulého roku, harmonogram schvalování prodeje slovinského podnikání za 165 milionu dolarů ale v té době známý nebyl.



Analytik Patria Finance Martin Cakl komentuje zrušení prodeje následovně: "Prodej slovinské části je problémem již delší dobu, nyní se CME rozhodla prodej zrušit kompletně. V současné chvíli to znamená především větší úroveň zadlužení a s ní spojené vetší náklady na obhospodařování dluhu. Celkové zadlužení společnosti se už ovšem podařilo srazit na dostatečně nízkou úroveň, čili relativní úrokové náklady zůstanou na nejnižší možné úrovni, dojednané s mateřskou společností AT&T. Na druhou stranu z pohledu CME byla slovinská část velmi dobře oceněna a v případě zpomalení růst v nadcházejících letech by se jí podobné podmínky nemusely povést zopakovat."



Tím se dostáváme k německému DAXu, který dnes posiluje o 2 %. V této všeobecně dobré náladě se v celém indexu nenalezne žádná akcie, která by dnes tvořila ztrátu, nejsou ale k dispozici žádné nové korporátní zprávy ani reporty výsledků. Obdobně to vypadá i ve zbytku Evropy – anglický index FTSE 100 roste o 1,9 %, francouzský CAC 40 o 1,7 %.



Naopak dostatek korporátních zpráv nám dnes darovaly trhy v zámoří. Horším zprávám vévodí výrobce elektromobilů Tesla. Elon Musk dnes komentoval hospodaření společnosti a především investory zaujala nutnost propustit cca 7 % zaměstnanců. Poslední rok pak označil jako nejnáročnější, ale také nejúspěšnější v historii společnosti. Do budoucna se dívá s oblíbeným výrazem „challenging“ tzn. bere budoucnost jako výzvu (jinými slovy: nebude to jednoduché). Investoři výstup hodnotí tlakem na prodej a Tesla klesá o 8,6 %.



Hodně sledovaný byl také včerejší report výsledků internetové televize Netflix. Ta od začátku roku posílila o 27 % (až o 32 % průběžně) a od výsledků se tak očekávalo evidentně výrazně pozitivní překvapení. Realita byla ale spíše vlažná, management nepřekvapil ani pozitivním ani negativním směrem. Reakcí na výsledky tak je pokles akcií o 3,9 %. Hodnocení spotřebitelské nálady od Michiganské univerzity nám indikuje také horší situaci v americké ekonomice, když ukazatel vychází 90,7 oproti očekávaným 96,8.



Ani to ale pozitivní náladu na trhu nezlomilo. S&P500 i Dow Jones přidávají 0,5 %, Nasdaq 0,3 %. A dokonce i taková akcie, jako je Tiffany, která dnes upřesnila výhled zisku na akcii za uplynulý fiskální rok na nižším konci pásma 4,65 – 4,8 USD, mezitím co se očekávalo 4,81 USD zisku na akcii, roste o 2,3 %.