Nepracující Italové dostanou nepodmíněných 780 EUR měsíčně = cca 18 000 Kč

Italská vláda ve čtvrtek schválila reformy sociálního a důchodového systému. Mimo jiné zavádí nepodmíněný příjem pro chudé Italy, kteří si hledají práci. Ten je pro jednoho člověka stanoven na 780 eur (necelých 18 tisíc korun), rodiny dostanou více.

Na nepodmíněný základní příjem má podle novely zákona nárok každý měsíc člověk, který žije v podnájmu a nevydělává. Dávka pro jednoho obyvatele činí 780 eur (téměř 18 tisíc korun), z toho 150 eur (asi 4000 korun) musí připadnout na nájem nebo hypotéku, píše portál Euronews.

Pokud v domácnosti žijí dva dospělí a dítě, mohou dostat až 1080 eur (asi 27,5 tisíce korun ). Rodině dvou dospělých a tří dětí chce vláda poskytovat až 1280 eur (zhruba 32,5 tisíce korun ). Má-li někdo nižší příjem než 780 eur , dostane dávku až do výše této sumy.

Příjem mohou dostávat také imigranti, kteří nepocházejí z EU, ale pouze v případě, že v Itálii žijí alespoň deset let. Lidé, kteří budou dávku pobírat, navíc musí týdně vykonat osm hodin veřejně prospěšných prací, chodit na kurzy a přijmout pracovní nabídku podle své kvalifikace.

Návrh musí ještě do dvou měsíců schválit parlament. Nepodmíněný příjem by pak měly úřady poskytovat od dubna. Dobu, po kterou bude možné ho pobírat, stanovila vláda na 18 měsíců. Poté si musí zájemci podat novou žádost. V únoru by mělo ministerstvo zveřejnit postup, jak o dávku žádat.

Základní příjem a také snížení věku pro odchod do důchodu byly zásadními pilíři koaliční smlouvy mezi protiimigrační stranou Liga a Hnutím pěti hvězd. Projekt se podle premiéra Giuseppe Conteho týká pěti milionů lidí, kteří žijí v chudobě. Asi milion pak bude moci dříve odejít do důchodu.

Kritici návrhu upozorňují, že nepodmíněný příjem není udržitelný. Výdaje podle nich příliš zatíží italský státní rozpočet. Od dubna do konce roku bude poskytování dávky Itálii stát sedm miliard eur, což je asi 178 miliard korun. Původní návrh by vyšel na 17 miliard eur (zhruba 435 miliard korun).