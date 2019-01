Perly týdne: „Prodejní“ rally, GE apokalypsa a u nás levnější data

Guru vidí další růst akcií: CNBC přináší rozhovor, v němž „guru banky JPMorgan“ Marko Kolanovic tvrdí, že akciový trh se opět vydá nahoru. Hovořil o tom, že data přicházející z ekonomiky nejsou úplně nejlepší, ale i tak mohou akcie růst, mimo jiné díky „oportunistickým nákupům“. Stratég také očekává, že dojde k vyřešení obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, a to již v prvním čtvrtletí roku. Fed podle něj letos nezvedne sazby a vyřešen bude i problém s financováním vlády. Očekávat se ale dá i vysoká volatilita na trhu.



Kolanovic v rozhovoru uznal omyl, protože tvrdil, že na konci minulého roku přijde rally. Nakonec se ale dostavil jeden z nejhorších prosinců od Velké deprese, což podle něj odráželo chování retailových klientů vzájemných fondů. Ti začali z trhu prchat ve chvíli, kdy na něm byla jen minimální likvidita, a výsledkem byl propad. Nyní stratég čeká, že trh poroste, ale hovoří o 25 % pravděpodobnosti poklesu. „Přichází ekonomický útlum, ale nepůjdeme z 3,5 % růstu hospodářství přímo do negativních čísel. Růst se dostane někam na 2 %, což je pro růst zisků stále dobré. A navíc stále pokračuje tvorba pracovních míst“, uvedl Kolanovic.





O rally podle CNBC hovoří i banka Credit Suisse . Ta svým klientům ovšem radí, že až se růst cen dostaví, měli by své akcie prodávat. Trh by měl prý konkrétně posílit asi o 5 %, ale klesající očekávání ohledně dalšího vývoje ziskovosti obchodovaných firem, vysoké zadlužení korporátního sektoru a pokles rozvahy Fedu by měly delší rally blokovat. Vše zhoršuje slabost čínské ekonomiky a malý manévrovací prostor centrálních bank v případě, že by se dostavila recese.Banka zdůrazňuje, že vývoj cen akcií obvykle vykazuje silnou korelaci se změnami výhledu korporátní ziskovosti a tyto změny nyní míří negativním směrem. Čína by měla růst nejpomaleji od roku 2009 a navíc čelí obchodním sporům s USA. Globálně ji tak analytici banky dokonce považují za největší makroekonomické riziko. Nicméně dodávají, že čínská vláda má stále flexibilitu potřebnou na tlumení větších propadů a tudíž je nepravděpodobné, že by v této ekonomice došlo k tvrdému přistání.Nicholas Heymann z investiční společnosti William Blair tvrdí, že u akcií společnost GE již nejsou namístě „apokalyptické scénáře“. V následujících měsících „zmizí několik zdrojů nejistoty“ a to akcii poskytne další úlevu. Mezi největší rizika přitom podle analytika patří výše zadlužení firmy a problémy v energetické divizi. K tomu se řadí vyšetřování ze strany regulátora SEC, které se týká některých účetních operací.Společnosti Volkswagen Ford Motor před několika dny oznámily, že spojí své síly v segmentu dodávek a pickupů a zkoumají možnosti spolupráce u elektromobilů a autonomních vozů. Tyto kroky by jim měly uspořit miliardy dolarů . Menší pozornost ale byla médii věnována slovům šéfa společnosti Magna. Don Walker podle Reuters uvedl, že pokud mají automobilky vůbec něco mít z přechodu na elektromobilitu a autonomní řízení, musí prudce omezit výdaje, které chtějí do této oblasti směřovat a namísto toho se zaměřit na aliance. A podle jeho názoru jde spotřebiteli v konečném důsledku hlavně o cenu dopravy.CNBC pak citovala ředitele společnosti Ford Jima Hacketta, podle kterého v následujícím roce přijde „velké překvapení“. Firma totiž má 16 elektromobilů ve fázi vývoje a již dříve ohlásila, že do elektromobility do roku 2022 investuje 11 miliard dolarů . Celkově by pak podle ředitele mělo dojít k velké modelové obměně a zatímco nyní marže Fordu trpí kvůli zastaralosti modelů, v budoucnu by měl platit opak. K tomu se přidává masivní program restrukturalizace, který by měl přinést osekání nákladů, ale „investoři musí být trochu trpěliví, co se týče řešení problémů, kterým se dlouho nikdo nevěnoval“.Podle vědců je asi 90 % oteplení vyvolaného uhlíkovými emisemi absorbováno oceány. Tvrdí to The Scientific American s tím, že podle nových odhadů se oceány oteplují rychleji, než se čekalo. Jejich teplota by měla konkrétně stoupat až o 40 % rychleji, než odhadoval Intergovernmental Panel on Climate Change. Zeke Hausfather z University of California k tomu uvedl, že oceány jsou v mnoha ohledech tím nejlepším globálním teploměrem, který máme k dispozici.Eurostat mezi čerstvá data a grafy zahrnul i ten následující, který porovnává evropské země podle toho, nakolik jsou v nich lidé v důchodovém věku ohroženi chudobou. V celé EU tomuto riziku čelí zhruba 14 ze 100 důchodců. Výrazně hůře na tom jsou země jako Estonsko, či Lotyšsko, kde se tento poměr pohybuje znatelně nad 40 %. Nad průměrem EU se podle Eurostatu ale nachází i země jako Německo, či Švédsko. Nejlépe jsou na tom podle grafu naopak důchodci ve Francii, protože ti čelí riziku chudoby jen v 7 % případů. Nízké je riziko i v zemích jako je Slovensko, Dánsko, či Maďarsko. Česká republika se pohybuje mírně nad 10 % a situace je zde tedy podobná jako ve Finsku, či Nizozemí:… a u nás domaIhned.cz informuje o tom, že „Češi se snad dočkají levnějších dat. Čtvrtým operátorem chce být Nordic Telecom, není sám“. Za data přitom Češi „dlouhodobě platí skoro nejvíc ze všech Evropanů“. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) si jejich zlevnění slibuje od vstupu čtvrtého mobilního operátora na trh, který by jeho současné lídry T-Mobile Vodafone v příštích letech tlačil ke zlevňování. Dosud nejvážnější kandidát na čtvrtého operátora - česká firma Nordic Telecom, prý zájmem o vstup na trh má, ovšem k možnému příchodu čtvrtého operátora z ciziny jsou ale experti skeptičtí. „Situace globálních operátorů není pro podobnou expanzi výhodná. Jejich výnosy rostou pomaleji než investiční výdaje,“ uvádí Michal Čupa, bývalý šéf Českých radiokomunikací Seznam.cz tento týden píše, že „deficit podzemních vod trvá, rozhodující bude konec března“. Vydatné sněžení na horách ani dešťové srážky v nižších polohách totiž zatím nedokázaly po loňském suchém létě doplnit stavy podzemních vod . Až konec března pak podle ředitele pro hydrologii z Českého hydrometeorologického ústavu Jana Daňhelky napoví, zda se budeme i letos potýkat s vysychajícími vrty. Následující mapy z projektu InterSucho ukazují současnou míru nasycení půdního profilu v různých hloubkách:





Kromě střední a jižní Moravy a dolního Poohří a Povltaví jsou tedy svrchní vrstvy půdy nasycené vodou. „Naopak v případě podzemních vod zatím deficit z léta na většině území nahrazen nebyl,” uvedl Daňhelka. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky z projektu InterSucho by se Čechy z loňského sucha mohly vzpamatovat, na Moravě je situace horší a ani podle prognóz se nemá příliš zlepšit.