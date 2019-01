Tesla propustí cca 7% zaměstnanců - zisk ve 4Q bude jen mírný, akcie padají o 8%

Automobilka Tesla oznámila, že propustí cca 7% zaměstnanců. Podle vedení automobilky jde o nutný krok ve snaze podpořit produkci vozů Model 3 a plnit firemní cíle.Zakladatel Elon Musk k rozhodnutí uvedl, že automobilka čelí extrémně obtížným výzvám při produkci svých vozů, jež mají být konkurenceschopné vůči tradičním automobilům a způsobům pohonu.Automobilka patří k nejmladším v oboru.Automobilka v říjnu měla kolem 45 000 zaměstnanců. Avizovaný plán redukce by se tak týkal cca 3 150 míst.Automobilka také na začátku tohoto týdne oznámila, že přerušila produkci základních verzí modelových tříd Model S a X a chystá také určité změny v programu klientských doporučení, který zvyšuje celkové náklady.Podle Muska by automobilka chtěla začít s dodávkami alespoň střední verze Modelu 3 s cílem uspokojit větší počet zájemců o tyto dostupnější verze. Cílem je pokračovat dále směrem k levnějším variantám této modelové řady.Musk také uvedl, že zisk ve 4Q bude zřejmě nižší než ve 3Q, kdy firma vykázala vůbec poprvé po dvou letech ziskovost a to na úrovni 311,5 mil. USD . Finální zisk za 4Q bude zřejmě jen mírný.Minulý pátek poměrně rozsáhlé propouštění oznámil také další Muskův projekt, společnost SpaceX- viz SpaceX v pátek propustila kolem 10% zaměstnanců