Německo by mohlo vyloučit Huawei z účasti na 5G sítích

Podle agenturních zpráv německá vláda zvažuje, že by vyloučila čínskou Huawei z možné účasti na budování sítí nové generace 5G kvůli bezpečnostním důvodům.Bezpečnost nových sítí 5G je nejvyšší prioritou vlády.Německo až doposud nebylo tak výrazné ve varováních vůči čínské společnosti jako například Spojené státy nebo Velká Británie. Británie již dříve uvedla, že o podobném kroku uvažuje. US tajné služby vydaly doporučení spotřebitelům nekupovat zařízení čínské firmy Analytici se shodují, že pokud by Německo skutečně vyloučilo čínskou firmu z budování 5G sítí, tak by došlo k lavinovému efektu podobných rozhodnutí také v dalších evropských zemích.Z účasti na budování nových 5G sítí čínskou společnost vyloučili regulátoři v Austrálii a na Novém Zélandu.Podle samotné Huawei společnost nevidí žádné racionální důvody pro vyřazování společnosti z budování nových 5G sítí.