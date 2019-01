Fórum CZ investorů: V roce 2019 posílí CZK, zdraží komodity a uspějí nové startupy

Ve středu 16. ledna se v Centru současného umění DOX uskutečnil 5. ročník Fóra českých investorů. Na investiční konferenci, kterou pořádají společnosti BH Securities, Emun Partners a PwC, vystoupili známí čeští i zahraniční investoři a ekonomové mezi které patří Leoš Jirman, Vladimír Hoffmann, Eva Zamrazilová, Petr Krčil, Štěpán Křeček, Jan Hadrava či Vítek Šubert.

První panel konference se věnoval očekávanému vývoji veřejných trhů v roce 2019. Vystupující se shodli, že není vhodné hledat jednu geniální investici. Místo toho je lepší investovat do více aktiv, tak aby v případě nepředpokládaného vývoje, byl investor chráněn před hlubokými ztrátami. Při investování je nutná disciplína a dobře sestavený business plán. Rovněž platí pravidlo, že by investoři měli vkládat peníze jen do aktivit, kterým dobře rozumí.

Ve druhém panelu se na Fóru českých investorů řešila problematika měn a komodit. Vystupující byli oproti minulému ročníku opatrnější ohledně možného posilování koruny. Obrovské devizové rezervy České národní banky brání rychlému posilování tuzemské měny vůči euru. Přesto by podle odhadů účastníků konference měla koruna v letošním roce posílit a česká ekonomika by se měla dál přibližovat k průměru Evropské unie. U klíčových komodit, kterými jsou ropa a elektřina, lze podle vystupujících očekávat mírný nárůst v cenách.



Poslední blok byl již tradičně věnován investicím v oblasti private equity. Česká republika se postupně stává atraktivní zemí pro vznik nových startupů. Díky vzdělané pracovní síle, která je třikrát levnější než v Německu, si mnozí zahraniční investoři vybírají naši zemi k testování nových nápadů. Úspěšné české startupy navíc začínají dobývat svět, kam potřebují expandovat z důvodu nedostatečné velikosti domácího trhu. Pro expanzi přitom není vhodná jen Evropa , stále častěji se české startupy uplatňují i ve Spojených státech.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.