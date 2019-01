Palladium pokračuje v ohromující rally

Na trhu s palladiem padl další rekord. Jeho cena se dnes zvedla až na více než 1400 USD za unci. Býčí trh trvá od poloviny srpna a palladium si od té doby připsalo 65 %. Už nějaký čas je dražší než zlato.

Největší využití tohoto drahého kovu je v automobilovém průmyslu, konkrétně v katalyzátorech výfukových plynů. Zájmu o tento kov napomáhají změny trendů na trhu s auty, kde ta naftová upadla především v Evropě v nemilost. V Číně navíc příští rok začnou platit nové emisní normy Euro 6, kvůli kterým je v autech potřeba víc palladia na odfiltrování emisí. Používá se ale také v hybridních autech.

Poptávka po drahém kovu převyšuje nabídku už sedm let. Patrné to je na burzovně-obchodovaných fondech opřených o palladium. Během posledních let se holding v nich prudce zvedl.

Cena palladia dnes v Londýně stoupla až o 5,5 % na 1434 USD za unci, pak se ale vrátila na 1390 USD. Před dvěma lety se palladium obchodovalo za 750 USD.

Podle analytiků UBS může poptávka po palladiu růst ještě několik let, než se ustálí. Horší odbyt aut by náladu sice mohl srazit, přísnější emisní normy by ale poptávku mohly zásadním způsobempodepřít.

Prodej aut loni klesl v Evropě i v Číně a v USA se zvýšil jenom s odřenýma ušima. Podle analytiků Commerzbank si trh s palladiem slabých čísel ze všech velkých trhů s auty nyní moc nevšímá a orientuje se raději na informace o možných stávkách v jihoafrických dolech na zlato. Právě Rusko a Jihoafrická republika jsou důležitými světovými producenty zlata.

Unce palladia stojí nyní zhruba o 100 USD více než zlato (dnes kolem 1290 USD/unci) a někteří se ptají, jestli je takováto rally bez nových prorůstových katalyzátorů vůbec udržitelná. Georgette Boeleová z ABN Amro Bank upozorňuje, že palladium dolů nešlo, ani když se hroutily akcie a trhy si rvaly vlasy kvůli Číně. Nabídka palladia na trzích podle ní nemusí být tak utažená, jak to vypadá. A nakonec, prodeje aut si vedou hůř po celém světě.

