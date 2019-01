Banky svými výsledky tentokrát nepotěšily, trhy se však drží. Libra navýšila zisky

Zatímco včera byly banky a jejich výsledky jedním z klíčových zdrojů optimismu, dnes se karta do značné míry obrátila. Société Générale a Morgan Stanley svým varováním, respektive výsledky zklamaly a přispěly tím k poklesu hlavních akciových trhů. Nakonec to ale není tak vážné a plošný propad trhů se nekoná.



Klíčové indexy registrují drobné ztráty či pouze stagnují. Větší pokles se koncentruje do bankovního a energetického sektoru. Kromě výsledků totiž na trhy působí pokles cen ropy. Vedle toho se mohou projevovat obavy z důsledků omezení amerických vládních výdajů či obnovené spekulace o amerických clech na evropská auta.



Na druhé straně tu máme překvapivě dobrý výsledek průzkumu podnikatelské aktivity filadelfského Fedu nebo stále velmi pěkná čísla o počtu žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v USA. Pro trhy však dnes nešlo o kurzotvorné údaje.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5424 0.0265 25.5651 25.5279 CZK/USD 22.4499 0.1848 22.4677 22.3881 HUF/EUR 319.5144 -0.5863 322.3346 319.1504 PLN/EUR 4.2879 0.1511 4.2894 4.2814

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7100 0.1228 7.7252 7.6964 JPY/EUR 124.0330 -0.2216 124.2000 123.7470 JPY/USD 109.0070 0.0312 109.0390 108.5700

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8819 -0.3238 0.8871 0.8813 CHF/EUR 1.1315 0.2805 1.1334 1.1281 NOK/EUR 9.7499 0.2078 9.7669 9.7352 SEK/EUR 10.2799 0.2909 10.2980 10.2537 USD/EUR 1.1378 -0.1566 1.1415 1.1372

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3970 0.1676 1.3994 1.3935 CAD/USD 1.3298 0.3236 1.3328 1.3274

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



