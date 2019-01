Summary: BlackRock trhy uklidnil přílivem aktiv, dařilo se především segmentu ETF

BlackRock (Investiční tipy) 4Q18

Správce aktiv sice publikoval svoje výsledky již včera, ale jelikož se jedná o náš Investiční tip, není záhodno jej opomenout. Navzdory tomu, že tržby jen splnily konsensus (3,4 mld. USD) a čistý zisk na akcii jej dokonce podstřelil (6,08 USD proti 6,28 USD), můžeme spokojeně konstatovat, že náš čísla za 4Q18 potěšila.

Hlavním důvodem byl přiliv aktiv ve výši 43,6 mld. USD yoy proti 10,6 mld. USD yoy v 3Q18. O tuto metriku byly největší obavy kvůli volatilitě trhů v závěru roku, která mohla odstrašit klienty. Ti se však naštěstí jen přeorientovali na pasivní investování do indexů přes ETF, což je patrné z rekordního toku kapitálu do segmentu iShares (81,4 mld. USD). Odliv naopak nastal v aktivním akciovém investování (-1,3 mld. USD) a hlavně aktivním dluhopisovém investování (-21 mld. USD). Aktiva pod správou dosahují 6 bil. USD (-5 % yoy), přičemž pokles jde na vrub nižší hodnotě těchto aktiv po korekci trhů ve 4Q18.

Pasivní investování je charakterizováno nižšími poplatky, což pro výnosy Blackrock není zrovna příznivé. Naštěstí však management dokázal zabránit výraznější degradaci a průměrná sazba mezikvartálně poklesla jen minimálně ze 17,9 bps na 17,8 bps. Co však zamrzelo, jsou nízké příjmy za nadstandardní výkony investic (tzv. performance fee). Ty bojovaly i se skvělým závěrem roku 2017 a spolu s propady trhů ve 4Q18 proto není divu, že dosáhly jen 100 mil. USD (-65 % yoy).

Akcie Blackrock včera reagovaly na výsledky pozitivně a připsaly si 3,5 %. Dnes však úřaduje horší sentiment trhu, jenž akcie tahá dolů o 2 %.

Morgan Stanley 4Q18

Bohužel musíme konstatovat, že po sérii úspěšných kvartálů skončil Morgan Stanley na chvostu velkých bank. Výsledky podstřelily konsensus hned na několika frontách. Tržby sklouzly o 10 % yoy na 8,6 mld. USD, což je hluboce pod predikovanými 9,4 mld. USD. Bonusy pro zaměstnance tvořící hlavní složku provozních nákladů v této souvislosti ubraly více než 10 % yoy a dosáhly jen 3,8 mld. USD. Efektivitu banky měřenou přes efficiency ratio (to jest poměr provozních nákladů a celkových tržeb) to však stejně nezachránilo a tento ukazatel se vyškrábal až na 78,3 % (+4,4 p.b yoy). Čistý zisk na akcii se po očištění od jednorázových položek propadl o 15 % yoy na 0,73 USD, přičemž konsensus trhu byl nastaven na 0,89 USD. Následující řádky přiblíží, kde se projevily největší problémy:

· Trhy a investiční bankovnictví: Vysoká volatilita na trzích na konci roku a rozšiřující se spready na úročených produktech rozvinutých trhů se negativně podepsaly na FICC segmentu každé banky. Morgan Stanley si to však odnesl extra těžce a jeho výnosy z tohoto byznysu se propadly o 30 % yoy. Horší je, že ani dominantní segment akciových trhů se neblýsknul a jeho výnosy stagnovaly na úrovni předešlého roku. Oba segmenty vesměs podstřelily konsensus. Predikce pro tuto divizi dokázalo porazit alespoň investiční bankovnictví (i když jeho výnosy také stagnovaly) zejména díky poplatkům z poradenských služeb.

· Správa aktiv: Objem aktiv pod správou se proti předešlému roku smrskl o 100 mld. USD na 2,3 bil. USD (z toho fee-based nadále 1,1 bil. USD), nicméně příjmy ze správy aktiv se stejně podařilo zvýšit o 5 % yoy na 2,6 mld. USD. Výnosová křivka se za uplynulý kvartál výrazně zploštila, avšak na čistou úrokovou marži prozatím netlačí. Spolu s větším zájmem o úvěry se tak zasloužila o růst čistého úrokový výnosu o 2 % yoy na 1,1 mld. USD.

· Kapitálová pozice: Růst kapitálového polštáře šel proti poklesu rizikově vážených aktiv, díky čemuž se kapitálová přiměřenost CET1 posouvá nahoru o 100 bps qoq a dostává se na 16,8 %. Banka je tedy co do kapitálu velice dobře jištěna. Vzhledem k tomu, že celkový objem aktiv se moc nezměnil, supplementary leverage ratio (poměr vlastního kapitálu k aktivům bez ohledu na rizikovost jednotlivých tříd aktiv) roste na 6,4 % (+10 bps qoq). Pokles čistého zisku na akcii se musel zákonitě propsat do návratnosti vlastního kapitálu (ROTCE), která se propadla až o 4,4 p.b qoq na 8,8 %. Meziročně je však zlepšení o 5,7 p.b. yoy nadále markantní.

V kostce řečeno, zatímco u ostatních bank zachraňovala situaci úvěrová divize a segment akciových trhů, u Morgan Stanley se tomu tak nestalo. Zamrzely hlavně akciové trhy, jelikož se u Morganů jedná o dominantní segment. Výkon FICC segmentu byl navíc nejhorší ze všech velkých bank, a to samé můžeme konstatovat i o akciích.

Po včerejším entuziazmu jsou tyto výsledky studenou sprchou a akcie MS klesají o 6%.