Co přinesou trhy v roce 2019?

Makroekonomický výhled

Rok 2018 byl bohatý na události, které ovlivnily dění na světových trzích. Globálně jsme byli svědky mimořádně dobrého stavu světové ekonomiky, ať se už jedná o růst HDP, rekordní hodnoty na burzách, či nízká nezaměstnanost. Mnoho těchto událostí se bude dále odrážet i v dění v roce 2019. Situace ohledně Brexitu, obchodní války mezi Spojenými státy americkými a Čínou, otázka dalšího vývoje v Itálii nebo například monetární politika Fedu. Níže se tyto hlavní makroekonomické otazníky snažíme přiblížit.

Spojené království by mělo dle článku 50 opustit Evropskou Unii 29. března. Stále se však neví, v jaké podobě bude Spojené království Unii opouštět. Nové prognózy začínají reálně zmiňovat variantu, že k odchodu nakonec vůbec nedojde nebo že alespoň proběhne nové referendum. Nicméně po nedávné porážce premiérky Mayové a její dohody o odchodu v britském parlamentu se také výrazně zvýšilo riziko tzv. tvrdého Brexitu. Varianta bez dohody by představovala negativní šok, jehož dopady by minimálně krátkodobě poškodily jak britskou ekonomiku, tak do určité míry i hospodářství EU jako celku, evropské akciové trhy a také se dá očekávat propad kurzu libry a eura.

Druhým otazníkem starého kontinentu je Itálie. Tamní vláda nakonec ustoupila pod hrozbou sankcí a upravila schodek rozpočtu pro rok 2019 na 2,04 %. Přetrvává však stále napětí ohledně dalšího vývoje, například ratingová agentura Moody´s dále snížila rating Itálie na Baa3. Zadlužení Itálie nyní dosahuje 2,3 bilionu eur, což představuje 131 % HDP.

Pokud opustíme Evropu, tak dalším velkým problémem je obchodní válka, kterou rozpoutal americký prezident Donald Trump uvalením cel na dovoz strategických surovin původně směřovaných na dovoz ze všech států. Po mnoha dohodách je však obchodní válka hlavně mezi Spojenými státy a Čínou. Donald Trump a jeho čínský protějšek Xi Jinping souhlasili s 90denním příměřím, které umožní vyjednávání mezi oběma stranami. Analytici nepočítají s eskalací situace, naopak převažuje názor, že se spíše uzavře nová obchodní dohoda a situace se uklidní. To by se mělo pozitivně projevit také ve výhledu hospodářského růstu Číny, která je ohledně udržení svého silného růstu pod silným drobnohledem investorů. Aktuální predikce počítají s udržením meziročního růstu nad úrovní 6 %.

Globální výhled pro rok 2019 očekává zpomalení růstu světové ekonomiky někam na úroveň 2,5 až 2,9 %. Většina analytiků však neočekává v roce 2019 příchod recese, ten by podle nich měl přijít spíše v letech 2020-2021. Existují však i názory o blížícím se pádu již v tomto roce. Zatímco J.P.Morgan očekává růst trhů, v případě amerického akciového indexu S&P 500 až na hranici 3100, například Société Générale je mnohem skeptičtější a spíše počítá s propadem na hranici 2400.

Další důležitou veličinu, kterou bude nutné sledovat, je vývoj úrokových měr. V předchozím roce zvýšil Fed svou úrokovou míru hned čtyřikrát na 2,25 % a ČNB pak dokonce pětkrát. Mnoho centrálních bank však k restrikci monetární politiky takto nepřistoupilo. V roce 2019 se u obou bank očekává další zvyšování sazeb. Bank of Japan má od roku 2016 úrokovou míru na hladině -0,1 % a Bank of England během roku 2018 zvýšila sazby jednou a to z 0,5 % na 0,75 %.

Tržní výhled

Nyní se přesuňme z oblasti makroekonomie do prostředí trhů. Obecně je přijímán fakt, že ekonomický cyklus se pohybuje v pozdní fázi. Očekává se, že výrazná volatilita, která trhy provázela v loňském roce, bude zachována i v roce letošním. Akciové trhy budou tedy i nadále pro investory složité. Navíc po letech dobrých výsledků firem mohou někteří investoři očekávat pouze zhoršení situace, jak koneckonců napovídá situace kolem společnosti Apple. To vše bude ještě umocněno ovzduším zpomalující se ekonomiky a zvyšujících se sazeb. Příležitostí však může být zlato, které za poslední čtyři roky spíše oscilovalo okolo 1200 dolarů za trojskou unci. V posledním čtvrtletí loňského roku zlato výrazně vzrostlo a z hlediska výnosu překonalo akcie i ostatní komodity. Aktualizovaný výhled investiční banky Goldman Sachs stanovil cenu zlata v příštích 12 měsících na 1 425 dolarů. Hlavním důvodem je vzrůstající poptávka po aktivech rezistentních vůči recesi. Výhled cen ropy, která ke konci roku 2018 zaznamenala propad pod 45 dolarů za barel (WTI crude oil), je spíše střízlivý. Ropa Brent prolomila hranici 50 dolarů za barel, ale na začátku roku se vrátila na hodnotu kolem 60 dolarů za barel, což odpovídá střední hodnotě většiny odhadů. Na jedné straně lze sice zaznamenat tlaky ze strany kartelu OPEC na stimulaci ceny pomocí snížení produkce, ale proti této snaze stojí neustále rostoucí vytěžené objemy ropy v USA. Navíc jakékoliv zpomalení růstu ekonomiky, zejména u významných importérů, se negativně projeví v poptávce, což povede k větším přebytkům na trhu a snížení ceny.

V návaznosti na zvyšující se úrokovou míru v USA se dluhopisy s kratší splatností stávají atraktivnějšími. Pokud by centrální banky pokračovaly ve zvyšování úrokových sazeb, projeví se to i v cenách a výnosech korporátních dluhopisů, jelikož u velkých společností se při stanovování ceny používá tzv. benchmark, což bývá zpravidla vládní dluhopis (US Treasury). V Evropě se dále očekává boom trhu korporátních dluhopisů menších společností, jelikož oproti USA je zde stále velká mezera ve využívání tohoto typu financování. Navíc zvyšující se sazby se projeví ve zdražení bankovního financování, což vydávání vlastních dluhopisů ještě zatraktivní. Na druhou stranu vzhledem k vyšší míře nejistoty na trzích jsou společnosti nuceny zvyšovat tzv. rizikovou přirážku, což pro investora znamená vyšší výnosy z úročení dluhopisů.

Rok 2019 staví investory do nelehké situace. Předchozí rok byl dle dat německé Deutsche Bank nejhorší za celých 117 let, od kdy banka sleduje výnosnost různých druhů aktiv napříč trhy. V roce 2018 totiž dle DB investice prodělaly ve více než 90 % případů napříč sedmdesáti druhy různých aktiv. Je tedy na místě otázka, jestli se investorům podaří tuto situaci otočit, nebo budeme svědky podobné situace. Část investorů se již nyní snaží nejistotu minimalizovat únikem do tříd aktiv s fixním výnosem jako jsou již zmíněné dluhopisy. Bude zajímavé sledovat, zda-li tento trend bude pokračovat nebo bude většina investorů chtít zachovat status quo.