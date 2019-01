USA vs. Čína. Povzbudí další kolo jednání tyto akcie?

Je to oficiální, hlavní obchodní vyjednavač Číny, místopředseda vlády Liu He, navštíví ve Washingtonu další kolo rozhovorů ve dnech 30. - 31. ledna.



Usnesení o obchodu včetně dohody o podpory ochrany duševního vlastnictví mezi dvěma největšími světovými ekonomikami by mohlo být pro akciový trh velkým katalyzátorem. Předseda a generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink uvedl ve středu na "Squawk Boxu" CNBC, že by došlo k "nárůstu investičního sentimentu", pokud by obě strany odvolali tarify na zboží druhé strany. Taková varianta by byla podle našeho názoru samozřejmě velmi povzbudivá, nicméně odstranění tarifních bariér vidíme v takto rychlém režimu jako málo pravděpodobné.



Washington a Peking v uplynulém měsíci dosáhli 90denního příměří, aby se pokusili vyřešit konflikt prostřednictvím jednání. Senátor Chuck Grassley nicméně nedávno podotkl, že americký obchodní zástupce Robert Lighthizer, ale prozatím neviděl žádný výrazný pokrok v klíčových otázkách, zatímco prezident Donald Trump často hovoří o "velkém pokroku".



Obavy z plné obchodní války s Čínou mají investoři v čerstvé paměti. Společnosti ve Spojených státech začaly vydávat varovná upozornění o dopadu obchodní války na jejich podnikání, přiřadila se hrozba ze zachování cyklu zvyšování úrokových sazeb a akciový trh utrpěl nejhorší šok od finanční krize v roce 2018. Index S&P 500 jen za prosinec klesl o neuvěřitelných 15 % a od svého říjnového maxima 20 %.



"Každá dohoda by pravděpodobně znamenala větší či menší rally," uvedl Ben Laidler, globální akciový analytik společnosti HSBC. Zdůraznil také, že akcie, které jsou na tarify citlivé, jsou podhodnocené a jejich ocenění se v některých případech stává stále zajímavějším a zajímavějším. A pokud přijde nějaká další progresivní dohoda, zcela jistě se odrazí zejména v těchto společnostech. Investoři by se proto měli poohlédnout po takových to možnostech, které se skrývají ve společnostech jako je Apple (AAPL), Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), Micron (MU), Broadcom (AVGO), NVIDIA (NVDA), Micron Technology (MU) a Marvell Technology Group MRVL.



Zde je seznam 20 amerických společností z S&P 500 s nejvyšší úrovní prodejů v Číně:





Zde je částečně překrývající se seznam 20 amerických firem v S&P 500 s nejvyšším podílem prodeje v Číně:





