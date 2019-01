Ranní komentář: Během středeční seance opět převládl optimismus

S&P 500 posílil o 0,2 %. Mezi klíčové faktory, které pomohly hlavnímu americkému indexu vzrůst patří pozitivní vývoj jednání mezi USA a Čínou, schválené čínské stimuly a dobré výsledky finančního sektoru. Právě investiční banky reportovaly včera výsledky výrazně nad odhady a investoři si tak uvědomili, že propad jejich akcií z posledních měsíců byl neadekvátní a sektor nyní nabízí atraktivní výnosový potenciál. Akcie investiční banky Goldman Sachs během včerejší seance vystřelily nahoru o 9,5 %, Bank of America posílila o 7,2 %. Evropské obchodování rovněž skončilo v kladném teritoriu. Peripetie okolo Brexitu trhy ignorovaly. Mírnou nervozitu způsobuje přetrvávající uzavření některých vládních institucí ve Spojených státech.

USA

S&P 500

• S& P přidává 0,2 %, 11,3 % ode dna, 4,4 % YTD, -2,2 % pod uzavírací cenou z roku 2017

• Stále přetrvávající euforie z jednání s Čínou a optimismus díky čínským stimulům

• Dobré výsledky investičních bank ukazují, že předchozí propady byly fundamentálně neadekvátní

• Objevují se ovšem i negativní zprávy – stále trvá uzavření některých vládních institucí

• Negativní kvůli nižší spotřebě, vládní úřady rovněž nemohou vydávat rozhodnutí důležitá pro byznys (např. povolení importu)

• Na veřejnost začínají prosakovat zprávy, že Trump plánuje znovu otevřít možnost uvalovat cla na evropské automobilky

• Cílem této hrozby je snaha přinutit EU otevřít svůj trh americkým zemědělským výrobcům

• Nejvíce posiluje finanční sektor (+2,2 %) – euforická reakce na výsledky Goldman Sachs (+9,5 %) a Bank of America (+7,2 %)

• Daří se i nemovitostem (+0,6 %) – výnos desetiletých bondů klesá k úrovni 2,7 %, negativní korelace

• Ztrácí spotřební sektor (-0,5%) – obavy z klesající spotřeby kvůli protahovanému uzavření vládních institucí

Evropa

Stoxx Europe 600

• Uzavírá v 0,5 % nad hranici 350 bodů, YTD výkonnost 3,8%

• Stále pod otevírací cenou z roku 2017

• Evropu podpořila především euforie z nově schválených čínských stimulů

• ECB oznámila, že bankám se daří snižovat podíl NPL, podíl v EMU dosahuje 4,4%

• Některé země však mají tento podíl vyšší – italské banky udržují v průměru 10% podíl, najdou se mezi nimi však výjimky (UCG)

• Nejlépe se dařilo právě bankám (+2,5 %) – pozitivní sentiment, nižší NPL, zprávy o možné fúzi mezi Deutsche Bank a Commerzbank

• K pozitivnímu sentimentu na evropských (zejména italských bankách) přispěla i úspěšná emise italských vládních bondů

• Posilují i pojišťovny (+1,4 %) – provázanost s bankovním sektorem

• Nejméně se daří defenzivním sektorům: nápoje (-0,9 %) – zde nejvíce ztrácí Anheuser Busch InBev (-2,7 %), jde o reakci na snížení cílovek

• Oslabuje i zboží pro domácnosti (-0,5 %)

• DAX v premarketu -0,65%

Brexit

• Premiérka Mayová včera ustála hlasování o nedůvěře

• Získala 325 hlasů, proti 306 hlasů – Mayovou podpořili spolustraníci i koaliční partneři

• Mayová stále apeluje na poslance, aby balíček schválili

• Nyní se zřejmě budou měnit jednotlivé parametry

• Mayová zmínila, že Brexit bude – druhé referendum krajní variantou

• Británie by měla EU opustit 29.3., nyní se může jednat o odklad tohoto termínu

ASIE

Indexy

• Smíšená výkonnost asijských indexů

• Ty částečně reagují i na silnější dolar

• Pro výkonnost v regionu budou důležitá přicházející čínská makrodata

• K pozitivní výkonnosti by měly přispět fiskální a monetární stimuly

Komodity

Ropa

• Zásoby klesají více než se očekávalo: -2,7m vs est. -1,5m

• Přesto však cena klesá

Korporátní události

UniCredit

• Banka dle plánů snižuje podíl NPL – konkrétně na 4,3%

• Turecká dcera bez problémů a včas vrací půjčku matce

• Pozitivní sentiment v reakci na přeupsanou aukci vládních bondů

• Akcie zpevnily o 5,8%

Deutsche a Commerzbank

• Znovu se debatuje o fúzi

• Fúze by zlepšila pozici obou bank, zlepšily by rovněž ukazatele kapitálové přiměřenosti a ROE

• Nicméně ECB doporučuje pro DBK spíše přeshraniční fúzi

• Regulátor se tak obává, že by fúze dvou slabých entit nedávala strategický smysl

• Hovoří se o tak např. o možné fúzi mezi DBK a UBS

• Akcie Deutsche Bank posilují o 8,4%

• Akcie Commerzbank přidávají 7,4%

Americké banky

• Výsledky Goldman Sachs i Bank of America výrazně nad očekáváním

• GS navíc vytvořily opravnou položku na pokutu ve výši $516m – méně než se očekávalo

• Nicméně tato očekávání se v posledních měsících snižovala

• U všech bank slabší FICC

• Většinou nahnaly výnosy na aktivitách investičního bankovnictví

• Obecně se dá říct, že výsledky bank nebyly nikterak zázračné

• Ukázalo se však, že banky se nachází v poměrně dobré kondici

• Výprodej z posledních měsíců se tak ukázal jako neadekvátní a valuace se tak vrací zpět k normálním hodnotám