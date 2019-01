Fidelity: Realitní trh v roce 2019 může přinést stabilní výnos

Roky podpory centrálních bank tlačily ceny nejkvalitnějších nemovitostí výš a výš. Finanční klima se ale začíná měnit a v roce 2019 nastane mírnější kapitálový růst. Neil Cable, ředitel oddělení evropských nemovitosti z Fidelity International situaci komentuje takto: „Zaměříme se na udržitelné výnosy. Přímým následkem měnové politiky utahování bude nárůst volatility na akciových trzích a trzích nástrojů s fixními výnosy, protože investoři revidují své aktivity podle měnících se finančních podmínek.“ Aktiva, jakými jsou nemovitosti, nabízí stabilní příjmy a stávají se tak efektivními prostředky k ochraně portfolií před turbulentními kapitálovými trhy.



Podle Neila Cabla by nezhoubné prostředí mírného kapitálového růstu a stálých nízkých výnosů mohlo ještě jeden až dva roky pokračovat. Neil Cable dodává: „Není mnoho důkazů o nadměrném půjčování peněz a spekulativní výstavbě, která by se dala očekávat v této pozdní fázi realitního investičního cyklu. A ekonomické prognózy nebyly úplně špatné, navzdory politickým rizikům.“





V roce 2019 se však objevuje několik rizik, ke kterým je třeba přistupovat opatrně:Za prvé, výnosy z tzv. „prime“ nemovitostí mají málo prostoru pro to, aby šly ještě níže. Zejména, když se spready dluhopisů s malým rizikem začnou v průběhu roku 2019 zmenšovat, protože centrální banky omezují odkupy aktiv. Jestliže se tyto výnosy budou někam pohybovat, tak to velmi pravděpodobně bude směrem nahoru nikoli dolů, což je ale pro ocenění negativní. Pokud je výnos 2,5 procenta, malé zvýšení o 25 bazických bodů odpovídá 10% poklesu hodnoty aktiva. Kvalitní investice vypadají bezpečně, ale rizika jsou zřetelná.Za druhé, 70 miliard dolarů likvidních finančních rezerv je k dispozici na evropském trhu nemovitostí . Jsou to peníze, které již investoři shromáždili, ale dosud neinvestovali, a tyto prostředky jsou na rekordním maximu. V roce 2007, kdy byl předchozí vrchol cyklu, dosahovaly tyto prostředky pouze 40 miliard dolarů . To naznačuje, že trh se možná blíží k novému vrcholu.A konečně, trhy, kde se veřejně obchoduje, již nějakou dobu přenášejí do cen velké propady nájemného pro veřejně obchodované retailové společnosti. Soukromé trhy začínají tento trend dohánět. Některé segmenty retailového trhu nejsou momentálně v příznivé situaci a zažívaly v druhé polovině roku 2018 propad. Tento trend se v roce 2019 zintenzivní.Zvýšenou volatilitu lze v důsledku přísnější politiky centrálních bank očekávat na akciových trzích a trzích nástrojů s fixními příjmy. Nestabilitu pravděpodobně dále podpoří Brexit , evropské státní rozpočty a obchodní válka mezi USA a Čínou. Aktiva realitního trhu nabízejí diverzifikovanou ochranu a na tomto bouřlivém pozadí i stabilní výnos, avšak kapitálový růst v oblasti nemovitostí bude v roce 2019 omezený. „Pečlivě vybraná aktiva z oblasti nemovitostí budou sice v roce 2019 zdrojem stabilního výnosu v nejistém světě. Na některých žhavějších trzích těch nejkvalitnějších nemovitostí ale budou rizika stoupat, neboť potenciál poklesu cen bude pravděpodobnější než potenciál růstu,“ uzavírá Neil Cable.