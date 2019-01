USA: Béžová kniha Fedu ohlašuje slábnoucí firemní sentiment

Včerejší „Béžová kniha“ Fedu (zpráva jednotlivých Federálních rezervních bank o ekonomických podmínkách v jejich okrscích) ukázala, že optimismus firem ve Spojených státech slábne. Důvodem jsou především politická rizika (celní spory) a zhoršující se výhled globální ekonomiky (zpomalování v Eurozóně a Číně). Souhrnný výhled americké ekonomiky zůstává podle béžové knihy pozitivní, nicméně výhled některých okrsků citlivějších na ceny energií, růst úrokových sazeb či stav externí poptávky je méně optimistický.



Co se týče inflace, béžová kniha naznačuje, že by měla i v následujících měsících zůstat pod kontrolou, jelikož sice firmy čelí nárůstu nákladů, nicméně se obávají, že za současné situace nebudou schopny plně přenést tento růst nákladů do svých cen, což bude působit jako proti-inflační faktor. Relativně slabá inflace by tak měla přispět k pomalejšímu (či dokonce k pauze) zvyšování úrokových sazeb v tomto roce.

Jan Žemlička, analytik České spořitelny