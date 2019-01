USA vyšetřují Huawei kvůli krádeži obchodních tajemství, Německo zvažuje změnu přístupu

Spojené státy vyšetřují čínskou telekomunikační společnost Huawei kvůli krádeži obchodních tajemství amerických firem. Informoval o tom s odkazem na nejmenované zdroje list The Wall Street Journal (WSJ). USA zvyšují v otázkách krádeží technologií na Čínu tlak a hrozí jí uvalením dalších obchodních překážek.



Podle zdrojů WSJ stál u zrodu vyšetřování soudní spor, který T-Mobile zahájil vůči Huawei v roce 2014. Tehdy jednu z největších telekomunikačních společností na světě obvinil, že se zmocnila jeho technologie robotického zařízení používané při testování smartphonů. Soud v Seattlu v roce 2017 potvrdil, že se čínská firma protiprávně zmocnila obchodního tajemství, ale rozhodl, že tak neučinila "úmyslně a s nekalým záměrem".



Západní země viní Huawei, že se prostřednictvím svých zařízení podílí na čínské špionáži. Tato nařčení v úterý odmítl její zakladatel Žen Čeng-fej.



V Kanadě byla minulý měsíc zadržena finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou. Zatčena byla na žádost Washingtonu a ten nyní usiluje o její vydání do USA. Její zatčení zkomplikovalo jednání o obchodních vztazích mezi USA a Čínou.



Spojené státy již zakázaly používání výrobků Huawei vládním úřadům; Nový Zéland, Austrálie či Japonsko firmě znemožnily přístup do chystaných 5G sítí. V Evropě výhrady k působení Huawei projevily úřady v Británii, Belgii či v Norsku a varování zaznělo také od Evropské komise (EK).



Polská civilní kontrarozvědka (ABW) minulý týden zadržela jednoho Poláka a jednoho Číňana a obvinila je ze špionáže pro čínské tajné služby. V případě čínského občana jde o jednoho z ředitelů polské pobočky firmy Huawei, která tohoto pracovníka hned propustila.



Před používáním softwaru i hardwaru společnosti Huawei varoval v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Varování se ale týkalo jen kritické infrastruktury, a nikoliv v ČR hojně používaných mobilních telefonů Huawei.

Handelsblatt: Německo zvažuje změnu přístupu k Huawei

Německá vláda podle listu Handelsblatt uvažuje kvůli možným bezpečnostním rizikům o změně přístupu k čínské firmě Huawei. Je dokonce možné, že se firma nebude podílet na budování mobilní sítě páté generace (5G).



Spolková republika byla zatím na rozdíl od Spojených států, Británie či Norska v přístupu k čínské společnosti a možným rizikům zdrženlivější. Telekomunikační skupina Deutsche Telekom se sice rozhodla přezkoumat svou strategii výběru dodavatelů vybavení pro telekomunikační sítě, vládní politici ani bezpečnostní orgány ale zatím neviděli důvod, proč Huawei vyřadit z výstavby sítě 5G.



Nyní se dost možná situace mění. "Jak osoby s tématem obeznámené Handelsblattu potvrdily, je ve vládě v plném proudu diskuse o tom, jak by Huawei mohl být vyloučen (z výstavby sítě 5G)," píše německý list. Času pro rozhodnutí přitom není nazbyt. Už na jaře se budou dražit frekvence a telekomunikační firmy do té doby potřebují vědět, s kým mohou pro výstavbu potřebné infrastruktury počítat.



Přímo zakázat působení některým zahraničním firmám na zdejším trhu německá vláda, která je podle Handelsblattu pod tlakem USA, nechce. Mohla by ale například skrze Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI) nastavit bezpečnostní standardy tak, že by z výstavby nové sítě byl Huawei, který jakákoliv pochybení odmítá, prakticky vyloučen. Je také možná změna telekomunikačního zákona.