Výsledky Bank of America and Goldman Sachs poslaly celý sektor nahoru (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Nordic Telecom je vážným zájemcem o aukci 5G sítí, která by se měla uskutečnit v druhé polovině roku.

Evropské akcie zahájí dnešní seanci zřejmě poklesem.

Spojené státy zveřejní pouze pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zatímco údaje o počtu započatých staveb a vydaných stavebních povoleních jsou kvůli uzavřeným úřadům odloženy. Za eurozónu budou publikovány finální spotřebitelské ceny a stavební výroba.

V reportování hospodářských výsledků pokračují americké banky. Dnes to bude Morgan Stanley. Vedlo toho ale svá čísla představí například i Netflix nebo American Express. V Evropě se jako jedna z prvních představí dánská společnost Christian Hansen.

Société Générale snížila doporučení na Držet pro britského těžaře Anglo American a zároveň jej naopak zvýšila na Koupit pro nizozemskou finanční skupinu ING.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy si včera o několik desetin procenta polepšily. Konkrétně technologický Nasdaq a širší S&P 500 přidaly 0,2 %, průmyslový Dow Jones si pak připsal 0,6 %. Nejvíce se včera dařilo finančním titulům, jejichž akcie posílily o 2,2 %, čemuž pomohly zveřejněné hospodářské výsledky Goldman Sachs a Bank of America, na které jejich akcie reagovaly růstem o 10 %, respektive 7 %. Až s velkým odstupem je následovali realitní developeři (+0,6 %) a těžaři a zpracovatelé komodit (+0,4 %). Naproti tomu nejhůře se vedlo maloobchodním řetězcům, jejichž hodnota spadla o půl procenta.

Většina akciových indexů v asijsko-pacifickém regionu podpořena pozitivním sentimentem z americké seance roste. Zisky se pohybují do půl procenta, když jim vévodí indonéské akcie. Regionální index MSCI Asia Pacific přidává zhruba 0,2 %, čímž atakuje svoje šestitýdenní maximum.

O2 Czech Republic

Šéf společnosti Nordic Telecom Libor Dočkálek potvrdil, že se firma bude zajímat o účast v aukci mobilních frekvencí, a dodal, že pokud bude chtít uspět v konkurenci současných lídrů, bude muset přijít s „datově bohatou nabídkou za atraktivní cenu“. Chystaná aukce sítí páté generace (5G) by se měla uskutečnit ve druhé polovině letošního roku. Její podmínky by měl Český telekomunikační úřad zveřejnit v březnu. Úřad plánuje vstup čtvrtého operátora podpořit tím, že by mu stávající telekomuniční společnosti musely pronajímat vlastní sítě po dobu několika let, než si nováček postaví vlastní infrastrukturu. O post čtvrtého operátora se ale uchází i ostravská společnost ha-vel. Ta provozuje bezdrátové sítě, které využívají některé české úřady.

Vstup čtvrtého operátora považujeme za jedno z hlavních rizik, které by mohlo v budoucnu vést k tlaku na další snižování marží a ziskovosti. Nicméně o dalším konkurentovi se mluví již delší dobu a bude především záležet na tom, jak bude úspěšný v letošní aukci. Proto vnímáme zprávu neutrálně pro současnou cenu akcií O2 Czech Republic.