Vystoupení bankéřů z ČNB naznačí únorový růst sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Brexit vstupuje do nové fáze poté, co parlament odmítl plán premiérky Mayové, avšak ponechal její vládu v úřadě. Dalším krokem je hledání kompromisu přijatelného pro parlamentní většinu. To může zahrnovat prodloužení stávajícího termínu odchodu Británie z EU. Kalendář makroekonomickéch údajů je dnes chudý. Na druhé straně nás čeká rozhovor s guvernérem ČNB Rusnokem, který by mohl naznačit, jak ČNB před nadcházejícím zasedáním hodnotí bilanci zahraničních rizik a domácích inflačních tlaků. My čekáme, že v únoru k růstu sazeb dojde.

Sága brexitu vstupuje do dalšího dějství

Jednání o brexitu vstupuje do nové fáze. Po úterní drtivé porážce dohody premiérky Mayové s EU včera její vláda přežila hlasování o nedůvěře. Proto bude ve vyjednáváních pokračovat. Nyní je na programu hledání kompromisu, který by měl většinovou podporu v britském parlamentu. To by mohlo zahrnovat i posun termínu brexitu na pozdější datum, do odchodu dle stávajícího nastavení 29.3. totiž zbývá již jen pouhých 10 týdnů. Ze strany EU k posunu termínu vůle je. T. Mayová ale může chtít použít hrozbu tvrdého brexitu jako argument při vyjednávání o parlamentní podpoře. Vůdce nejsilnější opoziční strany J. Corbyn za takových podmínek odmítl jednat, a zřejmě se bude pokoušet znovu vyvolávat hlasování o nedůvěře, jakmile se vyjednávání (např. se severoirskou stranou DUP) nebudou vyvíjet slibně. Naším hlavním scénářem zůstává odchod Británie z EU s dohodou, ať už v řádném nebo v posunutém termínu. Více jsme se tématu brexitu věnovali zde: http://bit.ly/2Rlygt3.

V eurozóně budou zveřejněna finální čísla inflace za prosinec. Ta by neměla přinést překvapení. Podle předběžného odhadu zpomalila celková inflace vlivem poklesu cen ropy na 1,6 % v meziročním vyjádření, ve srovnání s listopadem se cenová hladina neměnila. Jádrová inflace by měla zůstat na 1 %.

Vystoupení guvernéra ČNB by mohlo naznačit únorový krok

Po jestřábích vyjádřeních člena bankovní rady Vojtěcha Bendy se dnes přidal Aleš Michl. V rozhovoru pro MF Dnes naznačuje, že proti proinflačním faktorům z domácí ekonomiky působí zahraniční rizika, zejména zpomalení v Německu. To v souhrnu působí trochu více holubičím dojmem, než bychom od něj čekali. Dnes dopoledne bude Český rozhlas vysílat rozhovor s guvernérem Rusnokem. Na jeho vyjádření obvykle trh vyčkává, guvernérův názor totiž zatím vždy souzněl s konečným rozhodnutím. Podle nás naznačí, že dalším krokem je růst sazeb.

Pokles cen výrobců poslal korunu do ztrát

Ceny výrobců za prosinec překvapily výrazným poklesem o 1,1 %. Dolů je táhla hlavně levnější ropa. Naopak ceny v zemědělství vyskočily a budou podporovat růst spotřebitelských cen potravin. Stabilně rostou i ceny ve stavebnictví, kapacita tohoto sektoru totiž naprosto nedostačuje poptávce. Více jsme o cenách výrobců psali zde http://bit.ly/2sxK50o. Na pokles cen v průmyslu tentokrát reagoval i kurz koruny, a to oslabením k hladině 25,60 CZK/EUR. Nízký cenový růst u výrobců se totiž může promítnout do rozhodování České národní banky a zpomalit růst sazeb.

Včerejší čísla však podle nás nemění celkový příběh. Pokles cen ropy je jednorázovou záležitostí, která odezní. Mzdové inflační tlaky však zůstanou a budou dále podporovány nárůstem platů ve státní sféře. Navíc čekáme, že porostou ceny potravin a přidají se i ceny energií. Proto bude ČNB zvyšovat sazby dál. Podpořil to svými vystoupeními i člen bankovní rady Vojtěch Benda, podle kterého není s růstem sazeb konec a do roku a půl čeká několikero zvýšení. Koruna v reakci na to část svých včerejších ztrát smazala. My si nadále myslíme, že to letos sazby porostou třikrát.