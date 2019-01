Rozbřesk: Theresa Mayová pod tlakem, zatímco libra je relativně v klidu

Theresa Mayová ustála hlasování o důvěře velice těsným způsobem 325 ku 306. I když bezprostředně trhy oceňují “kontinuitu” Mayové, její pozice zůstává nelehká a předčasné volby nemusí být zcela mimo hru. Brusel chce po britské premiérce, aby z parlamentu co nejrychleji dostala seznam bodů k “opravě” v dohodnuté rozvodové smlouvě. Šéf opozice Jeremy Corbyn ale vůbec nechce pustit své poslance k jednacímu stolu, dokud nebude zcela vyloučena z jednání možnost tvrdého brexitu bez dohody.

To by byla zase nepřekonatelná překážka pro řadu vlastních konzervativních poslanců, kteří by naopak rádi zcela vyloučili scénář dlouhodobého pobytu v celní unii. Přivést rozdělenou sněmovnu k jednomu stolu proto může být nadlidský úkol. Trhy zatím vnímají situaci pozitivně, protože vzrostla ochota Bruselu i Mayové bavit se o posunutí do této chvíle “svatého” rozvodového termínu 29. března. Ta je však na straně Bruselu podmíněna tím, že britský parlament (rozhodující hráč v procesu na straně UK) dá jasně najevo kudy dál. K tomu je v tuto chvíli daleko a trhy jsou klidné především proto, že jako pravděpodobnější alternativu nakonec vidí spíše žádný než tvrdý brexit.



To se ovšem může měnit. V takovém případě by se nejvíc dostala pod tlak libra (návrat k testování 0,90 EUR/GBP) a zprostředkovaně na frontě s dolarem i euro. Středoevropské trhy včetně koruny by byly zasaženy až ve chvíli, kdy by skutečně za 5 minut dvanáct hrozil tvrdý brexit. Do té doby bude žít minimálně koruna spíše přípravami na únorový růst sazeb a dozajišťováním některých exportérů - data za čtvrtý kvartál ukázala, že zajištěnost českých exportérů na konci uplynulého roku (po sezónním očištění) dál klesala. To je pro start koruny do nového roku dobrá zpráva…





CZK a dluhopisy

Česká koruna se dál drží v blízkosti 25,50 EUR/CZK, vesměs ignoruje vývoj kolem brexitu a těží z kombinace jestřábích výroků českých centrálních bankéřů (Michl, Benda). Současně na trzích mohou být o něco aktivnější exportéři (viz úvodník). I tak ale zatím nečekáme výraznější posun k silnějším úrovním, ale pro nejbližší dny spíše línou stagnaci…



Zahraniční forex

Libra se drží stále velmi statečně i po dalším náročném dni v britském parlamentu, kdy britská premiérka Mayeová vyhrála hlasování o důvěře. Trh zjevně spoléhá na to, že britská politická zápletka vyústí v odklad brexitu s přijetím jeho měkčí varianty. Připomeňme, že další důležité hlasování v britském parlamentu má přijít na pořad v pondělí.



Mezitím v USA pokračuje částečná uzavírka vlády, která je z pohledu historie tou nejdelší. Začínají panovat obavy, že omezený chod federální vlády bude mít negativní dopad na růst. Z tohoto důvodu bude důležité sledovat, jak se vyvíjí podnikatelské nálady jako např. ta od Philly Fedu zveřejněná dnes odpoledne.



Ropa

Ropa včera příliš nevytěžila z dalšího poklesu zásob ve Spojených státech a tak dále lavíruje okolo hranice 60 dolarů za barel. Očekávaný pokles zásob surové ropy (-2,7 mil. barelů) byl totiž kompenzován nárůstem zásob jak na straně benzínu (+7,5 mil. barelů), tak i středních destilátů (+3,0 mil. barelů). Bez výraznější odezvy pak zůstal další rekordní růst americké těžby na 11,9 mil. barelů denně, čímž USA dále potvrdili pozici největšího producenta na světě.



Dnes bude trh ve střehu v souvislosti s pravidelnou měsíční analýzou ropného trhu z dílny OPECu. Ta by zřejmě měla – podobně jako v úterý EIA – přinést další snížení odhadu růstu globální poptávky po ropě, otázkou pak bude, jak kartel vidí další vývoj na straně amerických těžařů břidlicové ropy.