Ranní glosa: Theresa Mayová pod tlakem

Theresa Mayová ustála hlasování o důvěře velice těsným způsobem 325 ku 306. I když bezprostředně trhy oceňují “kontinuitu” Mayové, její pozice zůstává nelehká a předčasné volby nemusí být zcela mimo hru. Brusel chce po britské premiérce, aby z parlamentu co nejrychleji dostala seznam bodů k “opravě” v dohodnuté rozvodové smlouvě. Šéf opozice Jeremy Corbyn ale vůbec nechce pustit své poslance k jednacímu stolu, dokud nebude zcela vyloučena z jednání možnost tvrdého brexitu bez dohody. To by byla zase nepřekonatelná překážka pro řadu vlastních konzervativních poslanců, kteří by naopak rádi zcela vyloučili scénář dlouhodobého pobytu v celní unii. Přivést rozdělenou sněmovnu k jednomu stolu proto může být nadlidský úkol. Trhy zatím vnímají situaci pozitivně, protože vzrostla ochota Bruselu i Mayové bavit se o posunutí do této chvíle “svatého” rozvodového termínu 29. března. Ta je však na straně Bruselu podmíněna tím, že britský parlament (rozhodující hráč v procesu na straně UK) dá jasně najevo kudy dál. K tomu je v tuto chvíli daleko a trhy jsou klidné především proto, že jako pravděpodobnější alternativu nakonec vidí spíše žádný než tvrdý brexit To se ovšem může měnit. V takovém případě by se nejvíc dostala pod tlak libra (návrat k testování 0,90 EUR GBP ) a zprostředkovaně na frontě s dolarem i euro . Středoevropské trhy včetně koruny by byly zasaženy až ve chvíli, kdy by skutečně za 5 minut dvanáct hrozil tvrdý brexit . Do té doby bude žít minimálně koruna spíše přípravami na únorový růst sazeb a dozajišťováním některých exportérů - data za čtvrtý kvartál ukázala, že zajištěnost českých exportérů na konci uplynulého roku (po sezónním očištění) dál klesala. To je pro start koruny do nového roku dobrá zpráva…