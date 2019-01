Americké banky byly včera hitem

Zámoří včera navázalo na pozitivní náladu v Evropě a všechny hlavní indexy zakončily obchodní seanci v zelených číslech. S&P500 +0,2 %, Nasdaq +0,2 % a Dow Jones dokonce +0,6 %. Společnost Fiserv klesla o 3,3 % poté, co nabídla 22 miliard dolarů za svého konkurenta First Data Corp. Ten přidává 21,3 % na hodnotě. Naopak se nedaří společnosti Ford , která ztratila 6,3 %.Americké banky reportovaly lepší výsledky, než jejich konkurenti v posledních dnech. Bank of America se pyšní stabilními provozními náklady a zlepšující se efektivitou, která pomáhá zisku na akcii k růstu nad konsenzus trhu (0,71 USD vs. 0,63 USD ). Goldman Sachs posílila o 9,5 %. Tyto zprávy pomohly posílit bankovnímu sektoru o 2,4 %.