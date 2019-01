Americké banky jsou dnešním hitem

Zámoří dnes navázalo na pozitivní náladu v Evropě a všechny hlavní indexy zakončily obchodní seanci v zelených číslech. S&P500 +0,2 %, Nasdaq +0,2 % a Dow Jones dokonce +0,6 %. Pozitivní náladě přispívá i zpráva o fúzi v sektoru elektronických plateb. Společnost Fiserv klesá o 3,3 % poté, co nabídla 22 miliard dolarů za svého konkurenta First Data Corp. Ten přidává 21,3 % na hodnotě.

Naopak se nedaří společnosti Ford. Management dnes představoval výhled výsledků hospodaření pro poslední kvartál minulého roku. Investory nepotěšil jak nedostatek detailů, tak ani nižší očekávání managementu, než jaký byl konsenzus analytiků na Wall street. Ford tak dnes ztratil 6,3 %.

Americké banky pokračují ve výsledkové sezoně dvěma dalšími zvučnými jmény. Dnes to jsou Bank of America a Goldman Sachs. Obě reportovaly výsledky lepší, než jejich konkurenti v posledních dnech. Bank of America se pyšní stabilními provozními náklady a zlepšující se efektivitou, která pomáhá zisku na akcii k růstu nad konsenzus trhu (0,71 USD vs 0,63 USD). Tato metrika se v meziročním vyjádření zvedla dokonce o 50 %. BAC tak přidala 7,2 %. Obdobně Goldman Sachs, který je sice zatížen tvorbou rezerv na soudní spory. Zisk na akcii zde sice meziročně poklesl o 15 %, stále se ale poměrně pohodlně udržel nad konsenzem trhu. Goldman Sachs posílila o 9,5 %. Tyto zprávy pomohly posílit bankovnímu sektoru o 2,4 %.