McDonald’s přišel o Big Mac. Prohrál spor s irským fast foodem

Slavný americký fast food přišel o ochrannou známku svého populárního hamburgeru Big Mac. Soudní spor prohrál řetězec s irskou sítí rychlého občerstvení Supermac’s. McDonald´s se však proti rozhodnutí chce odvolat. O případu informoval list The Irish Times.

Restaurace McDonald´s přišly o exkluzivitu při používání značky Big Mac. V celé Evropské unii tak bude možné použít tento název pro pojmenování své restaurace nebo jakéhokoliv jídla. Postaral se o to irský řetězec Supermac’s.

Tomu se podařilo přesvědčit Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), aby ochrannou známku McDonaldu zrušila. Americkému řetězci se totiž nepodařilo prokázat skutečné používání značky Big Mac jako název restaurace ani hamburgeru.

"Rozhodnutí otevírá dveře restauracím Supermac´s, aby expandovaly do Velké Británie a Evropy," řekl irskému listu zakladatel Pat McDonagh.

"Když jsme do toho šli, věděli jsme, že to bude složitý souboj. To, že má McDonald’s hodně peněz a my jsme ve srovnání s nimi malí, ale neznamená, že se hned vzdáme," dodal zakladatel občerstvení Supermac’s.

Celý spor začal tím, že se McDonald bránil tomu, aby si Supermac’s zaregistroval název své restaurace ve Velké Británii. Podle nich by si mohli lidé plést název irské restaurace právě s jejich značkou proslulého hamburgeru Big Mac.

Podle listu The Irish Times se má ale McDonald v plánu odvolat. Zároveň poznamenal, že má i přes rozhodnutí úřadu nadále plné a vymahatelné právo na značku Big Mac v celé Evropě.