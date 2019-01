Babišova kytice opět terčem útoku. Je u ní nelichotivý vzkaz

Ještě to není tak dávno, co dvojice aktivistů vyhodila květiny politiků do odpadkového koše. Incident se stal při výročí 17. listopadu v Praze na Národní třídě. Ve středu došlo k podobné události u pamětní desky Jana Palacha. Někdo totiž na kytici od Andreje Babiše nalepil pro premiéra nelichotivý vzkaz.

Nová pamětní deska Janu Palachovi byla dnes odhalena na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi pugéty květin se objevil i ten od premiéra Andreje Babiše. Brzy se k němu kdosi přilepil papír s vytištěným vzkazem.

"Pokládat květiny k uctění památky, když člověk svými činy tuto památku soustavně pošlapává, je výsměchem," stojí na vzkazu přilepeném ke květinám samolepící páskou.

"Na pomníku Jana Palacha by neměla být kytice od bezskrupulózního normalizačního komunisty spolupracujícího s StB. Na pomníku člověka, který se obětoval, aby zachránil duši a morálku zlomeného národa, by neměla být kytice podnikatele, který jen a jen pro svůj zisk tento národ znovu morálně láme,“ píše dále neznámý člověk.

Celá zpráva vytištěná na bílém papíře pak končí slovy: "Jan Palach chtěl konec cenzury a propagandy. Andrej Babiš si koupil média, aby mu sloužila, a ta, která si koupit nemůže, soustavně pošpiňuje a zastrašuje. Kytice od Andreje Babiše na tomto místě je výsměchem a neměla by tu být. Pokud zda však být musí, ať tu alespoň leží s tímto vzkazem."

Kytici nechal Andrej Babiš k pamětní desce poslat, protože se nachází na zahraniční cestě. Vzpomínkové akce připomínající Jana Palacha dnes probíhají na mnoha místech. Účastní se jich nejen významní představitelé státu, ale také tisíce lidí z řad veřejnosti.

Když si však v minulém roce připomínalo Česko listopadové události roku 1989, provázela je napjatá atmosféra. Kytice, které u památníku na Národní třídě o půlnoci položil premiér Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura, hodili aktivisté do odpadkového koše.





Policisté květiny z koše vytáhli a odvezli na služebnu. Po ukončení vyšetřování případ předali úřadu Prahy 1. Ten jim za jejich čin vyměřil pokutu šest tisíc korun. Tedy dva tisíce za každou květinu.