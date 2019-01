Pokles cen výrobců poslal korunu do ztrát (Komentář)

Ceny výrobců za prosinec překvapily výrazným poklesem o 1,1 %. Dolů je táhla hlavně levnější ropa. Naopak ceny v zemědělství vyskočily a budou podporovat růst spotřebitelských cen potravin. Stabilně rostou i ceny ve stavebnictví, kapacita tohoto sektoru totiž naprosto nedostačuje poptávce. Více jsme o cenách výrobců psali zde http://bit.ly/2sxK50o. Na pokles cen v průmyslu tentokrát reagoval i kurz koruny, a to oslabením k hladině 25,60 CZK/EUR. Nízký cenový růst u výrobců se totiž může promítnout do rozhodování České národní banky a zpomalit růst sazeb.

Dnešní čísla však podle nás nemění celkový příběh. Pokles cen ropy je jednorázovou záležitostí, která odezní. Mzdové inflační tlaky však zůstanou a budou dále podporovány nárůstem platů ve státní sféře. Navíc čekáme, že porostou ceny potravin a přidají se i ceny energií. Proto bude ČNB zvyšovat sazby dál. Podpořil to svým vystoupením i člen bankovní rady Vojtěch Benda, podle kterého není s růstem sazeb konec a do roku a půl čeká několikero zvýšení. Koruna v reakci na to část svých ztrát smazala. My si nadále myslíme, že to letos sazby porostou třikrát.